Borzalmas tömegkatasztrófa Észak-Macedóniában - videó

A MIA közszolgálati hírügynökség a belügyminisztériumra hivatkozva azt közölte, hogy legalább ötvenen vesztették életüket és több tucatnyian megsérültek. A tűz okozta káoszban a menekülő emberek többeket agyontapostak.

A fővárostól, Szkopjétől mintegy 130 kilométerre keletre fekvő település egyik klubjában tartott koncert szervezőit a rendőrség letartóztatta.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu