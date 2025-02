Az Ukrajnának adható biztonsági garanciákról tárgyalnak az európai vezetők

"Éppen most érkeztem Párizsba, ahol döntő fontosságú megbeszéléseket folytatok. Európa biztonsága fordulóponthoz érkezett" - írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozó előtt az X-en.

A francia elnöki hivatalban sürgősséggel összehívott találkozón Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen mellett részt vesz António Costa, az Európai Tanács elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Hollandia és Dánia miniszterelnöke.

"Az európai vezetők az Ukrajnának adható biztonsági garanciákat vitatják meg" - mondta az AFP francia hírügynökségnek Emmanuel Macron egyik tanácsadója. A francia diplomácia vezetője, Jean-Noël Barrot előzetesen elmondta, hogy tárgyalások kezdődtek csapatok esetleges bevetéséről, nevezetesen Franciaország, Nagy-Britannia és Lengyelország - Európa "három nagy hadserege" - részéről, hogy szavatolják a jövőbeni tűzszünetet és a "tartós békét" Ukrajnában.

A francia diplomácia az után hívta össze a találkozót, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián az amerikai alelnök, J. D. Vance Párizs értelmezése szerint ellenséges beszédet mondott szövetségeseivel szemben, ami megdöbbentette az európai vezetőket, akik attól tartanak, hogy kizárják őket a tárgyalási folyamatból egy olyan kérdésben, amely őket is érinti, s alapvetően kihat a transzatlanti kapcsolatokra is.

A francia elnöki hivatal szerint "Európának most le kell vonnia a konzekvenciákat az európai szuverenitásról évek óta folyó vitákból". Emmanuel Macron egyik tanácsadója vasárnap azt mondta, Franciaország úgy véli, hogy "az ukrán kérdésben történt felgyorsulás, valamint az amerikai vezetők szavai nyomán az európaiaknak többet, jobban és következetesebben kell tenniük közös biztonságunkért".

"A munkát más formátumokban is ki lehetne terjeszteni, azzal a céllal, hogy az európai békében és biztonságban érdekelt valamennyi partner összefogjon" - közölte a francia elnökség. Az elnöki hivatal azt is közölte, hogy Emmanuel Macron telefonon egyeztetett amerikai kollégájával, Donald Trumppal az európaiak párizsi megbeszélése előtt.

A párizsi találkozó nyitja meg az ukrán konfliktusról a héten tervezett diplomáciai egyeztetéseket, amely a keddre tervezett szaúd-arábiai tárgyalásokkal folytatódik magas rangú orosz és amerikai tisztviselők között.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette, hogy Oroszországot az Egyesült Államokkal kedden Rijádban folytatandó tárgyalásokon Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója fogja képviselni. A szóvivő szerint a megbeszélések célja a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok "helyreállítása", és "az Ukrajnával kapcsolatos lehetséges tárgyalásokról" is szó lesz.

Zelensky in Munich: "I will be in Saudi Arabia, no meetings planned with the U.S. or Russia." pic.twitter.com/DR3vilgSoQ — AlexandruC4 (@AlexandruC4) February 14, 2025

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, aki hétfőn arra figyelmeztetett, hogy országa "nem fog elismerni" semmilyen megállapodást, amely nélküle születik a jövőjéről, szerdán szintén Szaúd-Arábiába látogat, miután előző nap Törökországba utazik.