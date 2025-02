Tragikus közlekedési baleset Mexikóban, sokan életüket veszették – videó

A szombaton történt balesetben a busz 36 utasa halt meg, valamint két másik áldozat a teherautó fedélzetén – közölte Jackson Villacis ügyész a sajtóval napokkal az eset után.

Hozzátartozók szerint további négy ember vesztette életét a délkeleti Campeche államban történt balesetben, de a hatóságok nem találták meg a maradványaikat – tette hozzá az ügyész.

A mexikói média által nyilvánosságra hozott videófelvételek szerint a busz teljesen lángba borult. A baleset hely idő szerint szombaton hajnali 2 óra 45 perckor történt, amikor „egy teherautó behajtott abba a sávba, amelyen a Villa del Sol-Tecolutilla útvonalon közlekedő autóbuszunk haladt” – számolt be a Tour Acosta helyi busztársaság.

NEWS : 41 killed in bus accident in southern Mexico



The bus, which was carrying 48 people, collided with a truck, resulting in the deaths of 38 passengers and two of the drivers, the local authorities said, adding that the driver of the truck also died.



“So far, only 18 skulls… pic.twitter.com/llq8rPrJNJ