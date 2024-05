Friss térképen látszik, hogy áll most az orosz-ukrán háború

A térkép sötétpirossal jelzi a 2022. február 24-e előtt elfoglalt területeket, világospirossal a teljeskörű háború megindulása utáni területfoglalásokat - írja a Portfolio.

A térképen látható nyilak az orosz támadások irányát jelölik. Jelenleg öt jelentősebb offenzíva zajlik: északon Harkiv irányába, északkeleten a Harkiv megyei Kupjanszk irányába, a Donyeck megyei Bahmutnál, illetve a szintén Donyeck megyei Avgyijivkánál, valamint délen a Zaporizzsja megyei Orihiv irányába.

A térkép az Ukrajnát támadó orosz hadtestek helyét is jelöli:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/o4WH85VVpZ #StandWithUkraine ??