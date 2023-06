Orosz légitámadás után emberek rekedtek a romok alatt Dniproban - videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta meg az oroszokat, hogy "megtámadták a várost" az ország középső részén.

Az elmúlt hetekben felerősödtek az Ukrajna elleni orosz légicsapások. Kijev hónapok óta azt állítja, hogy nagyszabású offenzívára készül az orosz erők ellen, azzal a céllal, hogy visszaszerezze a 2022 februári orosz támadás óta elvesztett területeket.

A szombati orosz légicsapás két épületet ért Dnipro egyik lakónegyedében - közölte Volodimir Zelenszkij.

A Facebook közösségi oldalára feltett írás szerint "Az oroszok megtámadták a várost. Két kétszintes lakóépület között csaptak le. Sajnos a romok alatt emberek vannak". Az államfő által közzétett videón az látható, amint munkások átkutatják a lerombolt épületeket.

Dnipro.

The Russians attacked the city. They hit between two two-story residential buildings. Unfortunately, there are people under the rubble. All services are working.



Once again, Russia proves it is a terrorist state. The Russians will bear responsibility for everything… pic.twitter.com/cAVF5NpcV2