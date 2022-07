Mesterművekhez ragasztózzák magukat a klímaváltozás ellen tüntetők

A másolatot az olasz mester két tanítványának tulajdonítják: a Just Stop Oil csoport aktivistái a kerethez ragasztották kezüket, a kép alá pedig a "no new oil" – nem kell több új olaj – feliratot fújták fehérrel a falra. A kép eredetijét Leonardo 1497-97 között festette meg freskóként, a másolat keletkezési idejét mintegy 15 évvel későbbre teszik a művészettörténészek a CNN cikke szerint.

A Just Stop Oil tüntetői arra szólítják fel az Egyesült Királyság kormányát, hogy akadályozza meg a jövőbeni olaj- és gázkitermelés engedélyezését, és figyelmeztetnek arra is, milyen következményei lehetnek annak, ha nem tesznek lépéseket az éghajlatváltozás hatásainak lassítása érdekében.

Ötödször tiltakoztak

Az egyik aktivista a brit kormány tevékenységét ahhoz hasonlította, ahogyan Júdás elárulta Jézust. A négy aktivista összesen több mint három órát töltött a képet bemutató teremben, majd a rendőrök elszállították őket.

A képben esett kárt most mérik fel a szakemberek.

Ez az akció már az ötödik volt, amelyet a szervezet aktivistái tartottak. Korábban Vincent Van Gogh egy Londonban kiállított művét és egy Manchesterben látható Turner-festményt választottak a tiltakozásuk kifejezésére.

A szervezet a Forma-1-es Brit Nagydíjat is megzavarta azzal, hogy az aktivisták a silverstone-i versenypályára ültek.

Hétfőn két diák lépett akcióba

Hétfőn aztán a londoni Nemzeti Galériában John Constable híres tájképét, a "The Hay Wain" című festményt fedték le a kép módosított változatával, majd kezüket a keretre ragasztották. A módosított verzióban a folyó helyére aszfaltút került, és gyárkéményeket, valamint repülőket helyzetek a háttérbe,

a klímaváltozás a környezetre gyakorolt hatását megmutatva.

A Just Stop Oil szerint a Nemzeti Galériában két diák, Hannah Hunt és Eben Lazarus tiltakoztak: letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadon bocsátották őket.

Megszólaltak az aktivisták

A Királyi Művészeti Akadémián tartott legutóbbi tüntetés után a Just Stop Oil közleményt adott ki, amelyben azonosította a tiltakozók egy részét. Lucy Porter, egy 47 éves volt tanárnő így fogalmazott:

"Nincs már időnk, ennek az ellenkezőjét állítani hazugság.

Minden új olaj- és gázkitermelést azonnal le kell állítanunk: a művészeti intézmények megzavarását azonnal abbahagyjuk, amint a kormány érdemi nyilatkozatot tesz erre vonatkozóan.

Addig is folytatódni fognak az akciók, hogy a fiatalok tudják, mindent megteszünk értük. Nincs semmi, amit szívesebben csinálnék" – mondta.

Egy másik tag, a 21 éves művészeti hallgató, Jessica Agar azzal a követeléssel fordult a művészeti intézményekhez, hogy csatlakozzanak az ügyükhöz. "Ha ennek a galériának az igazgatói valóban hisznek abban, hogy a művészetnek hatalma van megváltoztatni a világot, akkor követeljék ezt a hatalmat, zárjanak be és ne nyissanak ki addig, amíg a kormány nem kötelezi el magát, hogy nem lesz új olaj" – mondta.

A Királyi Művészeti Akadémia nem kommentálta Agar követelését a galéria bezárására.

Nyitókép: Kristian Buus