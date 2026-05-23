2026. május 23. szombat
JERUSALEM - MAY 20: Israeli Minister of National Security, Itamar Ben Gvir, seen as Israeli Knesset approves dissolution bill in preliminary reading on May 20, 2026 in Jerusalem. Both Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahus ruling coalition and opposition factions have submitted bills to dissolve the Knesset (Israels Parliament) as the government faces collapse over the issue of ultra-Orthodox (Haredi) military conscription. Netanyahu has failed to gain the majority needed to pass legislation exempting yeshiva students from the compulsory draft, and is under pressure from ultra-Orthodox coalition partners to hold elections earlier than the October 27 deadline, when his four-year-term expires. By calling for the dissolution of the Knesset, Netanyahu maintains some control over the timing of elections, which must be held within 90 days of the bills passing. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
Nyitókép: Amir Levy

Kitiltották Franciaország területéről az izraeli belbiztonsági minisztert

Infostart

A döntés válasz a gázai flottilla aktivistáival szembeni, nagy nemzetközi felháborodást kiváltó, megalázó bánásmódra.

Franciaország úgy döntött, hogy kitiltja területéről Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert - jelentette be szombaton Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter.

"A mai naptól Itamár Bengvír nem léphet francia területre" - írta Barrot az X-en. Hozzátette: olasz kollégájával arra kéri az Európai Uniót, hogy szintén hozzon szankciókat Bengvír ellen, tekintettel a francia és európai uniós állampolgárokkal szembeni minősíthetetlen bánásmódra.

A szélsőjobboldali belbiztonsági miniszter szerdán közzétett egy videót, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja Global Sumud Flotilla a Gázába tartó, elfogott aktivistáit.

franciaország

izrael

gázai flottilla

Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek

Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé. Ezúttal arról lesz szó, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb magyar játékosai, edzői.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez?
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei?
 
Tisza-kormány: jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Tisza-kormány: jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának. Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját ma este 19 órától az RTL Fókusz Plusz című műsorában láthatják a nézők.

Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza

Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza

Május 12-15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

2026. május 23. 13:09
Szerb házelnök: Belgrád és Moszkva nem ápol „testvéri kapcsolatot”
2026. május 23. 12:30
Zelenszkij a társult tagságról: nem lenne méltányos
