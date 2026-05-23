Kitiltották Franciaország területéről az izraeli belbiztonsági minisztert

Franciaország úgy döntött, hogy kitiltja területéről Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert - jelentette be szombaton Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter.

"A mai naptól Itamár Bengvír nem léphet francia területre" - írta Barrot az X-en. Hozzátette: olasz kollégájával arra kéri az Európai Uniót, hogy szintén hozzon szankciókat Bengvír ellen, tekintettel a francia és európai uniós állampolgárokkal szembeni minősíthetetlen bánásmódra.

A szélsőjobboldali belbiztonsági miniszter szerdán közzétett egy videót, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja Global Sumud Flotilla a Gázába tartó, elfogott aktivistáit.