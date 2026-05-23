Infostart.hu
2026. május 23. szombat
Back view of a female teacher teaching large group of elementary students in the classroom.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

A gyermekközpontú iskola képviselője az új közoktatási államtitkár

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd az oktatás megújításáért és a magyar gyerekek jövőjéért - jelentette be a miniszter.

A közoktatás megújítását nevezte az egyik legfontosabb és legösszetettebb feladatnak az oktatási miniszter abban a posztban, amelyben bemutatta minisztériumának két új vezetőjét. Lannert Judit hangsúlyozta: meggyőződése, hogy akkor tudnak valódi változást elérni, ha az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezik. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere.

Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezért egy

olyan szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd az oktatás megújításáért és a magyar gyerekek jövőjéért.

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása.

Csapodi Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

A miniszter különösen fontosnak nevezte, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is.

Az Aréna névadójánál nincsen eredményesebb szereplője a magyar BEK/BL-történelemnek
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé. Ezúttal arról lesz szó, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb magyar játékosai, edzői.
Tisza-kormány: jön Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúja, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának. Magyar Péter első miniszterelnöki nagyinterjúját ma este 19 órától az RTL Fókusz Plusz című műsorában láthatják a nézők.

Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza

Május 12-15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

