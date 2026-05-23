A gyermekközpontú iskola képviselője az új közoktatási államtitkár

A közoktatás megújítását nevezte az egyik legfontosabb és legösszetettebb feladatnak az oktatási miniszter abban a posztban, amelyben bemutatta minisztériumának két új vezetőjét. Lannert Judit hangsúlyozta: meggyőződése, hogy akkor tudnak valódi változást elérni, ha az oktatás középpontjába újra a gyermekeket helyezik. A modern iskola nem adminisztratív rendszer, hanem a gyerekek fejlődésének, kíváncsiságának, tehetségének és biztonságának tere.

Az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezért egy

olyan szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd az oktatás megújításáért és a magyar gyerekek jövőjéért.

Kókayné Lányi Marietta közel negyven éve dolgozik azért, hogy az iskola valóban a gyermekekről szóljon. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Különösen fontos számára az inkluzív oktatás és az SNI gyermekek támogatása.

Csapodi Csaba közgazdász, matematikatanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés számos területén szerzett tapasztalatot. Tanított középiskolában és egyetemen, részt vett tanterv- és tankönyvfejlesztésben, érettségi vizsga átalakításában, valamint hazai és nemzetközi oktatási projektek vezetésében.

A miniszter különösen fontosnak nevezte, hogy egyszerre érti a tanári hivatás mindennapi valóságát és az oktatáspolitikai rendszerszintű kihívásokat is.