Robbanás a tiszaújvárosi Mol-üzemben
Nyitókép: Gráf András / Tiszaújváros Live / Facebook

Tiszaújvárosi robbanás: stabil a sérültek állapota

Infostart

Halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak a baleset ügyében.

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztaott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták,

a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

Nyomoznak, de sokáig tart

A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei RFK szóvivője Janasóczki Attila a Telexnek elmondta: pénteken a szemle sokáig tartott, most a szakértők dolga lesz a részletek feltárása. A vizsgálat elindult, de a későbbi rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok eredményei alapján a minősítés és az eljárás részletei még változhatnak. Azt nem tudni, mennyi ideig tart majd a folyamat, de ilyen esetekben hetekbe, hónapokba is telhet, amire lezárul a vizsgálat.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.

A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

robbanás

nyomozás

sérültek

mol petrolkémia

tiszaújváros

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának.

Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra

Digitális jogosítvány, szigorúbb szabályok a kezdő sofőröknek és új tömeghatárok jönnek az elektromos autóknál.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

