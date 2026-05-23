Tiszaújvárosi robbanás: stabil a sérültek állapota

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztaott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták,

a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

Nyomoznak, de sokáig tart

A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei RFK szóvivője Janasóczki Attila a Telexnek elmondta: pénteken a szemle sokáig tartott, most a szakértők dolga lesz a részletek feltárása. A vizsgálat elindult, de a későbbi rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok eredményei alapján a minősítés és az eljárás részletei még változhatnak. Azt nem tudni, mennyi ideig tart majd a folyamat, de ilyen esetekben hetekbe, hónapokba is telhet, amire lezárul a vizsgálat.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.

A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.