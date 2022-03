Néhány dolog már kiderült az orosz-ukrán tárgyalásokról

Biztonsági garanciákról és a humanitárius problémák megoldását célzó tűzszünet megszervezéséről tárgyaltak Ukrajna és Oroszország keddi törökországi tárgyalásain – közölte Mihajlo Podoljak.

"Jelenleg is intenzív konzultációk folynak néhány fontos kérdésről, amelyek közül a legfontosabb az Ukrajna számára biztosított nemzetközi biztonsági garanciákról szóló megállapodás, mert ezzel úgy tudjuk lezárni a háborút, ahogyan arra Ukrajnának szüksége van" - mondta Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, a kijevi tárgyalóküldöttség tagja az ukrán tévében a Reuters tudósítása szerint.

A másik fontos témakör a tűzszünet, melynek elérése azért fontos, hogy úrrá lehessen lenni az összes humanitárius problémán – mondta.

Kiemelt ügynek tartja még a "háború eszkalációját", beleértve a "háborús szabályok megsértését", ez utóbbiról azonban nem közölt részleteket.

A The Guardian a tárgyalásokra rálátó forrásaira hivatkozva azt írta, hogy oroszok kifogás szerint az ukránok nem megfelelően bánnak az orosz hadifoglyokkal (mint ismert, egy korábbi videó tanúsága szerint ukránok térden lőttek orosz hadifoglyokat, és keddi orosz nyilatkozat szerint megkínzott embereket találtak a "nacionalistáktól" elfoglalt mariupoli épületekben) – idézte a cikket a Telex.

Az orosz főtárgyaló Vlagyimir Megyinszkij ígérete szerint közleményt adnak ki, amint vége az egyeztetéseknek.

Hétfő délután és kedd reggel téma volt, hogy Roman Abramovics nyugati szankciókkal sújtott orosz vállalkozó, a Chelsea korábbi tulajdonosa is közreműködik az ukrán-orosz tárgyalások megszervezésében. Médiabeszámolók rámutattak, hogy

Keddi hírek szerint épp a mostani isztambuli forduló összehozásában segédkezett, és török, illetve orosz médiajelentések alapján jelen is volt a találkozón.

A Sky News tudósítása szerint Roman Abramovicsról egy fotó is felkerült a Twitterre, amin Recep Tayyip Erdogan török elnök társaságában látható. Egy pár másodperces videó szerepel a Ria Novosztyi orosz hírügynökség Telegram-oldalán is, amelyen az látható, hogy az orosz oligarcha tolmácsfülhallgatóval ül a tárgyaláson. A képek a török tévécsatornákon is láthatók voltak. A Kreml korábban megerősítette, hogy Abramovics részt vett az isztambuli találkozó előkészítésében, de azt nem lehetett tudni, hogy ott is lesz a találkozón.

