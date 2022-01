19 évesen repülte körbe egyedül a földet Zara Rutherford - képek, videó a Guinness-rekordról

52 ezer kilométer és két új Guinness-rekord: ez a két szám foglalja össze a legjobban a tinédzser teljesítményét. Nemcsak megdöntötte az amerikai Shaesta Waiz rekordját, aki 2017-ben harminc évesen, kerülte meg kísérő nélkül a Földet, hanem Rutherford most már az első nő is, aki mikrokönnyű repülőgéppel megkerülte a bolygót. Mindezen túl belgaként is az első, aki egyedül hajtotta végre ezt a teljesítményt, összegzett a CNN cikke.

Útja azonban nem volt kihívásoktól mentes. Eredetileg három hónaposra tervezte az utat, amikor a Shark ultrakönnyű géppel 2021 augusztus 18-án nekivágott annak: Alaszkában és Oroszországban azonban vízummal és időjárással kapcsolatos gondok miatt nyolc hétnyi késedelmet gyűjtött össze.

"Azt mondanám, hogy a legnehezebb rész egyértelműen a Szibéria feletti repülés volt -

rendkívül hideg volt odalenn, mínusz 35 Celsius-fok.

Ha leállt volna a motor, órákba telt volna, míg valaki értem tud jönni, nem tudom, megúsztam volna-e a dolgot" - mondta Rutherford egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

Hidegben, Oroszországban:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zara Rutherford (@fly.zolo) által megosztott bejegyzés

A Seattle környékén pusztító erdőtüzek miatt rossz látási viszonyok miatt a kaliforniai Reddingben kénytelen volt nem tervezett leszállást végrehajtani, később pedig nem kapott engedélyt arra, hogy Kína fölött repüljön. December 13-án már azt is sejtette, hogy karácsonyra sem tud majd hazaérni. A koronavírus miatti korlátozások sok helyen lehetetlenné tették számára, hogy felfedezze az országot, amelybe ellátogatott, majd útjának utolsó szakaszán az időjárás miatt szedett össze még egy hétnyi késedelmet.

Az erdőtüzek füstje, ami miatt Reddingbe kényszerült:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zara Rutherford (@fly.zolo) által megosztott bejegyzés

Az első tesztrepülés a Shark géppel:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zara Rutherford (@fly.zolo) által megosztott bejegyzés

Csupa utasszállító között, felszállásra várva New Yorkban (lapozni kell az utolsó videóhoz):

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zara Rutherford (@fly.zolo) által megosztott bejegyzés

Rutherford szeptembertől számítástechnikát fog tanulni. Bár mindkét szülője pilóta és 14 éves kora óta tanul repülni, Rutherford csak 2020-ban kapta meg első jogosítványát.

Útjának fő célja Waiz rekordjának megdöntése mellett az volt, hogy nagyobb láthatóságot biztosítson a nők számára a repülésben.

Tavaly arról beszélt, hogy csalódott, mert a Nemzetközi Női Pilóták Társasága adatai szerint a légitársaságok pilótáinak világszerte mindössze 5,1százaléka nő.

"Ez nagyon alacsony szám, figyelembe véve, hogy ez olyan karrier, amelyben azért fizetnek, hogy körbeutazzuk a világot - természetesen kemény munka, de egy csodálatos karrier, csodálatos lehetőségekkel" - mondta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zara Rutherford (@fly.zolo) által megosztott bejegyzés

Nyitókép: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images