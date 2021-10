Indiában fizetnek minden koronavírusban elhunyt után

Az ázsiai országban a hivatalos adatok szerint 447 ezren vesztették életüket a pandémiában, szakértők szerint azonban az áldozatok valódi száma ennek akár tízszerese is lehet. A többlethalálozások számításakor jutottak eltérő eredményekre, ennél a módszernél a korábbi évekkel összehasonlítva vizsgálják azt, mennyivel többen hunytak el egy adott évben, mint korábban.

Az összeget az elhunytak legközelebbi hozzátartozóinak fizetik ki a BBC cikke szerint, bármilyen állam vagy jótékony szervezet fizette összegen felül. A kompenzációt a családtagnak igényelnie kell, és harminc napon belül fizetik meg azt részére.

Ügyvédek járták ki

Az intézkedés egy petíciónak köszönhetően született meg, amelyet júniusban ügyvédek nyújtottak be Indiában, a bíróság beavatkozását kérve a koronavírus áldozatainak családjai számára történő kártérítés kifizetésére. Azt mondták, mivel a koronavírust különös jelentőségű katasztrófaként tartják nyilván az indiai nemzeti katasztrófavédelmi törvény alapján, kártérítést kell fizetni az áldozatoknak.

A 2005-ös törvényt a katasztrófák hatékony kezelése érdekében hozták, beleértve a kárenyhítési stratégiák előkészítését, a kapacitásépítést és az elvesztett életek, a sérülések és a megrongálódott ingatlanok után járó kárpótlást. A törvény szerint 400 ezer rúpia pénzbeli támogatást kell fizetni a katasztrófában életüket vesztett emberek családjának.

"Tudjuk, hogy a kormány sok pénzt költött a járvány kezelésére, de mégis úgy gondoljuk, hogy a kormánynak a törvény szerint

400 ezer rúpiás kártérítést kellett volna fizetni

minden érintett családnak. Vagy magasabb összeget adhattak volna a szegény családoknak, és kevesebbet a jómódúaknak" - mondta Gaurav Kumar Bansal, a petíció egyik benyújtója a BBC-nek.

Pénzügyi nehézségek

A szövetségi kormány szerint a kártérítést a koronavírusban elhunytak legközelebbi hozzátartozóinak fizetik ki, amennyiben a halál okát koronavírusként igazolják. A kártérítéshez szükséges forrásokat a tartományok biztosítják majd.

Legalább két tartomány - Kerala és Radzsisztán - vezetősége nyilatkozott úgy, hogy a kártérítés kifizetése túlzott megterhelést jelentene kasszájukra,

és hogy a forrásokat a szövetségi kormánynak kellene biztosítania.

"Jégesőre, árvízre és más katasztrófákra is ad a kormány pénzt, a listához most már a koronavírust is hozzá kellene adnia. Nem arról van szó, hogy a vírus csak egy államot érintett, hiszen ez egy világjárvány" - mondta Govind Singh Dotasara, Radzsisztán egyik minisztere a The Indian Express című napilapnak.

Egyelőre nem világos, hogy a kifizetéseket milyen arányban állja majd a szövetségi kormány, illetve a tartományok vezetése.

Van, ahol többet fizetnek

Augusztusban a miniszterelnök Narendra Modi vezette Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság levélben fordult a tartományokhoz, amelyben azt írta, hogy nem világos, mennyi pénzt kell elkülöníteni a kártérítésre, mivel a járvány nem ért véget.

Azt is közölte, hogy a pénzügyi óvatosság megköveteli, hogy úgy tervezzenek, hogy a halálesetek számának növekedése esetén nagyobb számú embernek tudjanak segítséget nyújtani.

Néhány tartomány, köztük Karnátaka már bejelentette, hogy magasabb, 100 ezer rúpiás kártérítést nyújt a koronavírusban elhunyt hátrányos helyzetű emberek családjainak. Egy jelentés szerint eddig tizenhat családnak fizettek.

