Bakondi György: egyre nagyobb, erőszakos migránscsoportok érkeznek a határhoz

Bakondi György az Arénában

A menekültek számának jelentős emelkedésére számít a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: az érkezők jelentős része – többsége – már most is afgánnak vallja magát.

"Különféle nyilatkozatok és politológusi találgatások vannak, van, aki azt mondja, hogy néhány tíz- vagy százezer ember indulhat el Európa felé, van, aki szerint néhány, akár ötmillió is. A helyzet úgy áll, hogy a jelenlegi információk szerint, függetlenül a most lezajlott afganisztáni eseményektől már három-négyszázezer migráns tartózkodott Törökországban, és nagyon kézenfekvő, hogy a minket is érintő balkáni útvonalon elinduljanak. El is indultak. A repülőtérről kihozottak viszont ellenőrzés alatt állnak és legálisan érkeztek az európai országokba, így Magyarországra is, ők vannak Vámosszabadiban. Azt látjuk, hogy két fő szárazföldi irányban is menekülés kezdődött, az egyik Irán felé; Irán úgy tervezi, hogy létszámtól függően folyosót nyit és átengedi a migránsokat. És van a pakisztáni irány, oda napi háromezer ember érkezett a közelmúltig, de ma már ez a szám 20 ezer, megkezdődött egyfajta migráció" – fejtegette Bakondi György.

Az európai – nemzetállami – reakciók szerinte így néznek ki:

nem ismétlődhet meg 2015, vagyis a térségben kell segítséget nyújtani (Irán, Pakisztán)

segíteni kell Afganisztánt a humanitárius katasztrófahelyzet elkerülésében

legális csatornákat kell nyitni az Európába érkezéshez.

Ez utóbbi véleményt Bakondi György rosszallja, épp ebből lett ugyanis a 2015-ös migrációs eseménysor.

Beszámolt arról is, hogy a naponta elfogottak száma nagyon jelentősen növekedett, 500 fölötti a szám.

A vámosszabadi ellenőrzésről elmondta, kétfajta kontroll zajlik:

egészségügyi ellenőrzés (karantén és más fertőzések esélye) meghallgatás, biztonsági ellenőrzés (általában pozitív eredmény várható)

Bakondi György elárulta, hogy 67 ezer fölött jár a határsértők száma, tavaly ugyaneddig 20 ezer volt ez a szám. 259 embercsempészt fogtak el tavaly, idén 646-ot, ami párhuzamban áll az előző számmal.

"Ez azt jelenti, hogy óriási felfutásban van az embercsempészet üzletága. A magyar határon folyamatosan nyomást gyakorolnak, nyilván a legintenzívebben a szerb szakaszon, de a szerb–magyar–román hármas határ térségében csoportosuló migránsok

már Románia területén keresztül próbálnak az ország területére jutni.

Ez egy napi küzdelem, nagyon gyakori, hogy nagy csoportokat fogunk el, gyakori, hogy erőszakosak elfogóikkal szemben" – sorolta a tapasztalatokat Bakondi György.

Nem gondolna bele, mi történne akkor, ha az említett 67 ezer migráns megjelenne a magyar–osztrák határon, és Ausztria megpróbálná nehezíteni a schengeni szabályok betartását az unión belüli szabad mozgással kapcsolatban.

