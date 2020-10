Donald Trump vagy Joe Biden? Eltérő eredmények az USA-ban, a világban és Magyarországon

Ha az Egyesült Államokon kívül 24 más ország lakosai is szavazhatnának közelgő amerikai elnökválasztáson, akkor 48 százalékuk Joe Biden volt alelnökre tenné a voksát, míg 17 százalék a hivatalban lévő Donald Trumpot választaná. Az Ipsos globális tanácsadói felméréséből, amelyet több mint 18 500 felnőtt töltött ki szeptember 25. és október 9. között, az is kiolvasható: az Egyesült Államokon kívül átlagosan 39 százalék véli úgy, hogy Biden nyer, és 27 százalék szerint pedig Trump.

Forrás: Ipsos

Joe Biden kontra Donald Trump

Az Ipsos felmérése szerint világszerte a megkérdezettek 48 százalék Joe Bidenre szavazna, 17 százalék Donald Trumpra, 26 százalék nem tud dönteni, míg 9 százalék válaszolt a kérdésre.

A demokraták jelölte hat országban (Svédországban, Belgiumban, Mexikóban, Németországban, Hollandiában és Kanadában) legalább 50 százalékponttal, 10 másik országban pedig 30–49 ponttal vezet republikánus ellenfelével szemben. Kizárólag Lengyelországban és Oroszországban egyenlő, vagy múlja fölül Trump támogatása Bidenét.

A 24 ország eredményeit átlagolva Biden 31 ponttal vezet (48 százalék) Trumppal szemben (17 százalék). Megjegyzik, a 2016-os elnökválasztást megelőzően végzett hasonló Ipsos-felmérés szerint a világ polgárai többségében Hilary Clintont, a demokraták jelöltjét részesítette előnyben. 22 országban – leszámítva az Egyesült Államokat – átlagosan 58 százalék szavazott volna Clintonra, míg Trumpra csak 12 százalék.

Akitől a győzelmet várja a világ

Az Egyesült Államokon kívüli országok – pártreferenciától függetlenül – 39 százaléka Bident várja győztesnek, míg 27 százaléka Turmpot, 28 százalék nem tudja, 6 százalék pedig nem nyilatkozott.

A volt alelnök győzelme a legszélesebb körben Mexikóban (51 százalék) és Dél-Koreában (50 százalék) várt, míg Trumpé Lengyelországban (41 százalék) és Indiában (35 százalék)

Az Egyesült Államokon kívüli országok állampolgárai a közelgő választás tisztaságának legnagyobb veszélyét a hamis hírek terjesztésében látják (35 százalék), amit egyben a saját országuk következő nagy választásain is komoly kockázatnak tartanak. Lounge: Trump győzelmére számítanak A Lounge Group az Egyesült Államokban és Magyarországon párhuzamosan készített egyedülálló kutatás alapján azt közölte, hogy a magyarok szerint a jelenleg is hivatalban lévő Donald Trump nyeri a november 3-i amerikai elnökválasztást.



A marketingkommunikációs cégcsoport hangsúlyozta, reprezentatív közvélemény-kutatásuk szerint a magyar és amerikai szavazópolgárok egyaránt 40 százaléka a republikánus Donald Trumpot gondolja a leendő győztesnek a demokrata Joe Bidennel szemben.

A kutatásból az is kiderült, hogy az amerikai válaszadók 48 százaléka, a magyar válaszadóknak pedig a 60 százaléka jellemzően a jelölt ideológiája alapján választ, ugyanakkor Amerikában kétszer nagyobb azok aránya, akik a jelölt személye alapján döntenek.

Kiemelték, az Egyesült Államokban a választók 9 százaléka számára fontosabb a jelölt pártja, mint a személye vagy az ideológiája, míg a magyar lakosság 14 százaléka gondolkodik ugyanígy.

A kutatás szerint Magyarországon majdnem mindenki tudja, hogy Donald Trump a jelenlegi elnök, de Joe Bident a válaszadók harmada tudta csak ellenfélként megnevezni. A magyar lakosság tizede bizonytalan az elnök nevét illetően, néhányan közülük még Barack Obamát gondolják az Egyesült Államok jelenlegi vezetőjének - tették hozzá.

Nyitókép: Jim Bourg