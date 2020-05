Felhőkarcoló lángol az Egyesült Arab Emírségekben - videó

Tűz ütött ki kedd este a 190 méter magas Abbco Tower felhőkarcolóban az Egyesült Arab Emírségek Sardzsa nevű városában - közölte a dubaji székhelyű Khaleej Times angol nyelvű hírportál.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint az egész épület lángokban áll. A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre és igyekszik a lángokat megfékezni. Esetleges áldozatokról egyelőre nem tudni. A 40 emeletes felhőkarcolót és a környező épületeket evakuálták. Egyelőre nem tudni azt sem, mi okozhatta a tüzet.

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence battle the blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/j7ECnVteM7