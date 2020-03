A legfrissebb hírek a koronavírusról hírek egész nap, percről percre

2020.03.17. 11:30

Távoktatási segédlet

Tananyaggal és szakértői információkkal segíti a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság a digitális oktatásban a pedagógusokat - közölte a társaság kedden az MTI-vel. A Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság honlapjáról nyomtatható formában, ingyenesen letölthető az IKT pedagógusoknak című tananyag, amelyből a pedagógusok elsajátíthatják a digitális oktatás alapjait. (Az IKT az információs és kommunikációs technológiák rövidítése.) A tananyagból számos, a távoktatásban is felhasználható ötletet lehet elsajátítani. Mivel most a nem informatikaszakos tanárok is kénytelenek digitális alapokra helyezni a munkájukat, a Neumann Társaság szakértői a titkarsag@njszt.hu e-mail címen is fogad megkereséseket, és segítséget nyújt informatikai témában akár tanároknak, akár magánembereknek - írták.