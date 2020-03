A koronavírus új helyzetet teremtett Ferihegyen, amivel mindenkinek számolnia kell

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér továbbra is indít és fogad járatokat, de

Magyarországra csak magyarok léphetnek meg a 2B Terminálon,

közölte a Budapest Airport. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság mindenkinek ellenőrzi az úti okmányát, és a közeli magyar hozzátartozójukkal (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) utazó külföldieket is beengedi, valamint azokat az EGT-állampolgárokat (EU, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Izland, Norvégia,Svájc) is, akik magyarországi tartózkodásra jogosultak, és ezt okmánnyal tudják igazolni. A Dél-Koreából, Iránból, Izraelből, Kínából és Olaszországból érkező magyarok

kötelező egészségügyi szűrésen esnek át,

tette hozzá a légikikötőt üzemeltető cég.

„A jelenlegi szabályozás természetesen a légi közlekedésre is vonatkozik. Tehát személyszállítás keretében Magyarország területére csak magyar állampolgár léphet be – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter kedd délelőtti tájékoztatóján. – Vagyis a landoló repülőgépekről a magyar állampolgárokat tudjuk beengedni Magyarország területére. Ezzel mindenkinek számolnia kell, de a reptér egyelőre működik – hangsúlyozta Szijjártó Péter. – Ami pedig a már Magyarország területén úton lévő embereket illeti, ezek egyedi eseteknek kell, hogy legyenek, nyilvánvalóan ők Magyarországot el tudják hagyni. Ugyanis a határátlépésre vonatkozó korlátozó intézkedések úgy szolnak, hogy Magyarország területére csak magyar állampolgár léphet be, így nyilván, aki most Magyarország területén van és kilépésre jelentkezik egy határátkelőhelyen, az el tudja hagyni az országot.”

A külügyminiszter szerint az intézkedésekre feltétlenül szükség van a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében. „Ezzel kizárjuk azt, hogy külföldi állampolgárok Magyarországra jöjjenek, jelentős mértékben lecsökkentjük az országba belépők számát, és a matematika szabályai értelmében lecsökkentjük annak a valószínűségét is, hogy vírus által fertőzött személyek lépjenek be Magyarország területére. Egyébként pedig azok a szabályok, amelyek ma Magyarországon irányadóak járványügyi szempontból, azok vonatkoznak természetesen mindenkire, aki hazatér.”

Azok a külföldiek, akiket nem engednek be Magyarországra a Ferihegyi Repülőtéren az elutazásukig egy részükre kijelölt

tranzitba kerülnek, ahol takarót, élelmet, ásványvizet és igény szerint arcmaszkot kapnak,

tájékoztatott a Budapest Airport. A zökkenőmentes folyamat érdekében minden légi járat a 2B Terminálra érkezik, és az okmányellenőrzés is ott történik.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd