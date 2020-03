Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videókonferencián egyeztetett a szlovák, cseh és osztrák külügyminiszterrel a határátlépési szabályokról és a határzár idején folytatott áruszállítási kapcsolatokról.

Elmondta: a térség országai egymásra vannak utalva, a koronavírus miatti helyzet miatt hónapokig. Az ország működőképessége és a magyarok ellátása érdekében fontos a teherforgalom korlátozás nélküli lebonyolítása;

42 milliárd eurónyi kereskedelmet folytattunk tavaly a szomszédos országokkal.

Szlovákia részben kivétel a többi országhoz képest, a "közösségeink rendkívül szoros kapcsolatban vannak egymással", ezért több szinten is tárgyalnak a magyar és a szlovák állampolgárok határátlépésének új szabályozásáról. Addig is a jelenlegi korlátozás van érvényben, és csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba.

Ausztriába járó magyarok: 51 ezer ingázó van az osztrák számok szerint (a magyar adatok is hasonló nagyságrendet mutatnak), az ő mozgásuk magyar állampolgárként biztosított.

Segítség a külföldön rekedő magyaroknak

Minden közép-európai országnak vannak tagállamai a világ különböző részein, és ahogy leállnak a repterek és a légitársaságok, ahogy lezárják az országok a határokat, különösen figyelni kell rájuk.

Aki szeretne hazajönni, de ezzel nehézségekbe ütközik, az adott országban illetékes nagykövetséget vagy konzuli képviseletet keresse fel segítségért.

A külügyminiszterek a videókonferencián elmondták, egyes esetekben akár több tízezer állampolgáruk érintett, és számos magyar is külföldön van, ezért csatlakoztak ahhoz a cseh kezdeményezéshez, hogy jöjjön létre közös koordináció az uniós állampolgárok hazatérésének segítésére. Amíg ez nem jön létre, addig az egyes nemzetek maguk próbálják megszervezni állampolgáraik hazatérését.

Kérdésre válaszolva elmondta: az idővel futnak versenyt, egyre csökken az elérhető légi járatok száma. Vannak, ahol alternatív megoldásokkal próbálják kimenteni a magyar állampolgárokat. Ha olyan területről van szó, amivel már leállt a légikapcsolat, megpróbálnak államilag szervezett repülőt küldeni, mert elképzelhető, hogy azt beengedik.

A külföndön karanténban lévő magyarok

A világ öt országában 46 állampolgár áll korlátozó karanténintézkedés alatt. Ez részben a Tirol tartomány karanténba helyezése miatt van, 39en vannak Ausztriában.

Két magyar Kínában, Hubej tartományban, két másik az USA-ban kikötött hajó fedélzetén vannak karanténban, egy magyar Szingapúrban (március 22-én jár le), ketten vannak Vietnámban (egy házaspár, akik egy fertőző személlyel utaztak együtt egy repülőjáraton - egy magyar volt itt korábban karanténban, de ő már kijöhetett).

Mindenkivel kapcsolatban vannak, segítenek nekik.

