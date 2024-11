Már orosz ingatlanfejlesztők dolgoznak Donbaszban, érkeznek északról a betelepülők

A moszkvai kormány programot hirdetett "az új orosz területek helyreállítása" elnevezéssel. Ennek lényege, hogy az állami költségvetésből jókora összegeket különítenek el az elfoglalt, de a harcokban rommá lőtt városok újból lakhatóvá tétele érdekében – írja az X-en az ukrán belügyminiszter korábbi tanácsadója. Anton Gerascsenko szerint a pénz jelentős részét azonban már ellopták a Kreml közeli vállalkozók, míg a maradékból hozzákezdtek az elfoglalt területek fejlesztéséhez.

Első körben lebontják a háborúban belövést kapott házakat, majd a területet átadják olyan orosz ingatlanfejlesztő cégeknek, amelyek vállalják, hogy gyors ütemben új lakóházakat építenek. A lakásokat aztán bankok közreműködésével, hitelre eladják, de nem feltétlenül a település korábbi, otthon nélkül maradt lakóinak. Főleg akkor nem, ha a hajléktalanná vált emberek ukrán állampolgárok. Nekik nem lehet maradásuk az oroszok által elcsatolt vidékeken – állítja Gerascsenko.

A hónapokig ostromlott Mariupolban például legalább tízezer embernek kellene új lakás, ám a túlélők nem sok jóra számíthatnak. Az egyik szétlőtt utca életben maradt lakói végső kétségbeesésükben egy ilyen videóban kérték az orosz vezetés segítségét.

Anton Gerascsenko szerint azonban nem sok jóra számíthatnak, mert Moszkva csak a Putyinhoz hű embereket engedi lakáshoz jutni. Ezzel azt akarja elérni, hogy az annektált ukrán területeken gyorsan megváltoztassák a nemzetiségi arányokat. Gerascsenko egy videót is mellékelt a bejegyzéséhez, ami az oroszok által megmentett, de egyben élhetetlenné is tett Mariupol romjait mutatja. Ezek helyére épülnének az új, orosz betelepülők lakásai.

