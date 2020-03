Karácsony Gergely a koronavírus-helyzetről: a BKV átáll nyári üzemmódra

Ülésezett kedden is a Fővárosi Operatív Törzs - ahogy szerdán is fog.

Ennek sajtótájékoztatóján a főpolgármester alulfinanszírozottnak és gyenge lábakon állónak nevezte az egészségügyet, amit viszont segíthetünk az egyéni felelősségvállalással, gyakori kézmosással, a kézfogás és a 2 méteren belüli közelség elhagyásával.

"A város továbbra is működik" - mondta a Karácsony Gergely főpolgármester, megköszönve a működtető dolgozóknak ezt.

Közlekedési témában elmondta, normál időben azt mondaná, mindenki használja a közösségi közlekedést, de most mást javasol:

"A buszokon és a trolikon megszüntettük az első ajtós felszállást, és kordont vontunk, ezen belül senki ne foglaljon helyet! Van elég hely a járatokon, csökkent a közösségi közlekedést használók aránya"

- mondta.

Bejelentette, hogy a 100 forintos Bubi-díj egy havi tarifa.

Azt is elmondta, csütörtök reggeltől nyári szünidei menetrend szerint jár a BKV/BKK.

A játszóterekről szólva elmondta, azok be lesznek zárva, a kerületiek és a fővárosiak is.

"Azért tesszük ezt, mert

az ottani játékok kiváló terjedést biztosítanak a vírusnak"

- húzta alá.

Parkolásügyben bejelentette: at az indokolja, hogy kevesebben tömegközlekedjenek, ezzel együtt is azt képviseli, a parkolás ingyenessé tétele rossz döntés lenne, így is túl sok az autó Budapesten.

"Valódi káosz lenne" - indokolt.

Fájlalta, hogy nem megfelelő az információáramlás a központi kormányzat és az önkormányzatok között, például nem tudja, ki és milyen védőfelszerelést kap az egészségügyi dolgozók közül.

Gy. Németh Erzsébet fpolgármester-helyettes az iskolai étkeztetés további biztosításáról elmondta, az a legrászorulóbbaknak járni fog, a szülőknek az iskolaigazgatókat kell keresni.

Azt is bejelentette: 30 autót a szociális gondozás keretei között a kerületi önkormányzatoknak kiutal a főváros.

Szükségesnek nevezte azt is, hogy a járvány elvonultával a főváros és a központi kormányzat tisztességesen elszámol anyagi kérdésekben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán