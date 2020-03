Koronavírus: a feldolgozóipar egyre inkább akadozik

Több cég érdemben csökkentette a termelést, miután alapanyagok és alkatrészek is hiányoznak ehhez - mondta az InfoRádiónak Hornyák József, a Portfolio elemzője. Jelenleg a feldolgozóipari cégeket érinti a probléma, mivel az év elején Kínából nem érkeztek meg a megrendelt alapanyagok és alkatrészek, és februárban már fogyatkozni kezdtek a készletek is. Egyes vállalatoknál már felmerült a termeléscsökkentés, és mostanra már első körös beszállítóknál is komoly problémák vannak - tette hozzá az elemző.

Ez a nagyvállalatokat is érinteni fogja a következő időszakban.

Februárban a feldolgozóipari beszerzői menedzserindex - ami a vállalatvezetők jövőről alkotott képét mutatja - már jelentősen csökkent az előző havi szintekhez képest. 2013 óta nem teljesített annyira gyengén, mint idén februárban: a kritikus 50 pont szint közelébe esett. Ez az érték, ami elválasztja a növekedést a csökkenéstől - jegyezte meg az elemző. Hozzátette: a múlt hónapban még hajszállal 50 pont felett voltunk, de a cégek képviselői alapanyag-hiányokról beszéltek.

"Azóta tovább romlott a helyzet és márciusban már visszaesést mutathat a feldolgozóipar"

- tette hozzá Hornyák József.

Szerinte az, hogy az első körös beszállítóknál is alapanyaghiány mutatkozik, azt jelenti, hogy a nagy autóipari cégek termelését is kezdi veszélyeztetni a probléma. Ha ugyanis nem kapják meg a szükséges alkatrészeket, náluk is komoly termelési gondok állhatnak elő.

Az elemző szerint eléggé cégspecifikus, hogy inkább a kínai leállás, vagy az olasz karanténintézkedések érintik-e jobban a tevékenységét. A kínai probléma azért nem jelentkezett azonnal, mert hosszú a beszállítói lánc, és ez bizonyos tartalékképzésre készteti a cégeket, összevetve azzal, ha egy közelebbi országból érkeznek az alapanyagok és alkatrészek. Olaszország sokkal közelebb van, ezért nincs akkora raktárkészlet sem, így a beszállítói láncok akadozása szinte azonnal jelentkezik.

Mostanra már mindkét probléma egyszerre és erőteljesen hat a magyar feldolgozóiparra, nem beszélve arról, hogy Olaszországot most már teljesen lezárták, így tovább fog eszkalálódni a helyzet

- tette hozzá Hornyák József.

