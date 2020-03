Újabb mélypont, korábban elképzelhetetlen szinteken jár a forint

Hétfőn érte el új történelmi mélypontját a forint, tegnap napközben 348 közelében is volt a csúcs az euróárfolyamban.

Kedden korábban elképzelhetetlennek tekintett szinteken nyitott a forint, 345 körül indult, de azután többször is mélypontra jutott, fél tizenegy körül

új mélypontot ütött 348,59-nél.

"Ha technikai alapon nézzük, innen elérhetőnek tűnik a 350-es szint, és ha marad a hétfőn látott piaci hangulat, akkor ez csak idő kérdése, napokon belül, de akár kedden is megtörténhet".

Hétfőn a régiós és a fejlett devizák piacán is heves mozgást volt jellemző, és amíg ez a hektikusság fennáll, addig a forint árfolyamában is komoly kilengések lehetnek. Ez akár a 350-es szint elérését is elhozhatja – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője.

Senki sem tudja, meddig tart a jelenlegi piaci pánik. A részvénypiacok zuhannak, a devizák hatalmas mozgásban vannak (a cseh korona például 4 százalékkal gyengült az euróval szemben, ehhez képest a forint 1,5 százalékos gyengülése kifejezetten jónak volt mondható), a kérdés valójában az lesz, hogy a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos piaci aggodalmak mikor múlnak el.

Csak találgatja mindenki, hogy mi kell a befektetők megnyugvásához

A jegybankok gyakorlatilag már minden fegyverüket bevetették, a FED is nulla százalékra vágta le az alapkamatot – kérdés, hogy ez elég lesz-e –, és a kormányok is komoly gazdaságélénkítő csomagokkal készülnek. "Nehéz arra válaszolni, meddig tart a hektikus, pánikba hajló piaci hangulat" – hangsúlyozta Beke Károly.

Kiegyenlítődött a helyzet

Az év elején a forint elszakadt a régiós devizáktól, és miközben a lengyel zloty és a cseh korona jól teljesített, a forint gyengült, volt egy 340-es mélypont is. Az elmúlt hetekben viszont a forint felülteljesítette a régiós versenytársakat, vagyis a helyzet mostanra nagyjából kiegyenlítődött.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben gyengült 4,3 százalékot, miközben a lengyel zloty 5,1 százalékos gyengülésben van, a cseh korona pedig 7,5 százalékosban, de ebből 4-et csak hétfőn hoztak össze, vagyis 2,5 hónap alatt nagyjából kiegyenlítődött a mozgásuk.

Ám az egy évvel ezelőtti szinthez képest a forint inkább alulteljesítőnek tűnik, nagyjából 10 százalékot gyengült az euróval szemben (lengyel zloty: 4, cseh korona: 6,5 százalékos gyengülés), vagyis

a tavalyi forintgyengülés hatása még mindig látszik az árfolyamon.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Burak K/Pexels