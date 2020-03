Operatív törzs: Magyarországon izolálták a koronavírust, fejleszthetik az ellenanyagot

Lakatos Tibor, a törzs ügyeleti központjának vezetője bejelentette, új szakaszba lépett a védekezés, illetve megelőzés.

A legfontosabb szabályokat kiemelve megerősítette az általános boltzárat (15 és 6 óra között), a rendezvénystopot, de elmondta, nyitva lehetnek a drogériák, a patikák és a posták, valamint a vegyiáru- és élelmiszerboltok, illetve még a benzinkutak.

A korlátozó intézkedések megszegői büntetésre számíthatnak,

akár több százezer forintosra is.

A külföldről Magyarországra hazaérkezők kötelesek két hetet házi karanténban tölteni - erősítette meg szintén a friss rendelkezést.

A határellenőrzésről elmondta, az érinti a szlovák határt is, 0-12 óra között több száz személy belépést tagadták meg.

A hegyeshalmi torlódásról szólva elmondta, a

román és bolgár polgárok leültek az autópályára, megelégelve a helyzetüket.

Az országos főrendőr egyeztetve a román és bolgár illetékesekkel úgy döntött, 21 és 24 óra, illetve 0 és 5 óra között (holnap) átutazhatnak az érintett állampolgárságúak.

Hozzátette még: az időseket nem csak a járvány fenyegeti, hanem a csalók is, akik telefonon jelentkeznek idős embereknél.

Müller Cecília elmondta: "sajnos a tegnapi napról a mai napra ismét emelkedett a megbetegedettek száma, 50 megbetegedésről tudunk számot adni. Ez a terjedés megfelel annak, amire számítunk. Az elkövetkező napokban meg is tud többszöröződni a betegek száma. Egy beteg 2-3-nak tudja átadni a fertőzést" - mondta, számszakilag egyértelműsítve, több száz betegre számítanak napokon belül.

A 70 éven felülieket arra szólította, maradjanak otthon.

A szabadban történő sportolásról elmondta, mindazoknak ajánlott, akik egészségesek, szabadban, olyan helyeken, ahol egyébként is egészséges a sportolás, például a Margitszigeten.

"A kirándulások is olyan mértékben is szervezhetők, hogy ne sokan menjenek együtt. Ennek így semmi akadálya sincs, de tartsuk meg a 2 méteres távolságot" - részletezte.

A védőoltásokkal kapcsolatban elmondta, azok a mostani helyzetben nem sürgősek. Ugyanígy "az időszakos orvosi vizsgálatok is halaszthatók", tette hozzá.

Örömteli hírként bejelentette:

Magyarországon elsőként sikerült izolálni a koronavírust,

"sok szeretettel gratulálok a csapatnak és büszke vagyok rájuk". Ehhez kapcsolódóan elmondta, most már lehet is fejleszteni a vírus ellenszerét.

Kérdések

- Mennyire vagyunk a védőoltástól, szertől?

- Akár egy-két évre is. A siker most az, hogy egy óriási lépés történt az előrehaladás felé.

- Miért nem lehet megyei szinten adatokat szolgáltatni?

- Szélesítjük a teszteltek körét, tudjuk, hogy hol vannak a betegek, elemzéseket végzünk, kérünk megértést.

- A területi adati adatokat miért nem lehet kiadni? Az egyetlen európai ország vagyunk ebben.

- Nem riogatni szeretnénk, hanem megelőzni. Mindenki tartsa be a higiénés szabályokat és tartsa be a WHO tanácsait, amelyeket mi is tolmácsolunk.

- Mikor fertőződött meg az iráni beteg és melyik egyetem hallgatója?

- Nagyon régen volt, ő volt az első beteg Magyarországon. Egyedi esetekről nem mondanék többet.

- Hogy állnak fel a koronavírusteszt-pontok?

- Jelentősen megnő a héten Magyarországon a gyorstesztek száma, meggyorsítjuk a logisztikáját is, földrajzilag is bővülnek a lehetőségek. Több szálon, párhuzamosan bővítjük a lehetőségeket.

- A Magyar Orvosi Kamara tanácsaiból mennyit fogadtak meg?

- Minden javaslatra nyitottak vagyunk, ezt a küzdelmet csak együtt tudjuk megvívni.

- A fertőzöttek életkora miért nem publikus? Úgy tudni, kiskorú fertőzött is van.

- Mi ismerjük az életkorokat. Nem csupán időseket fertőz meg az új koronavírus. A fiatal korosztály tüneteket alig észlelve átesnek ezen a betegségen. Az idősek esendőek.

- Van-e kiskorú a fertőzöttek között?

- Tudomásunk szerint nincs.

- Hányan vannak súlyos állapotban.

- Egyelőre ketten. Őket lélegeztetik.

- Sokak kezelését felfüggesztik, rákos betegekét is. Mit lehet ilyenkor tenni a betegnek? Valóban így van?

- Nem így működik az egészségügy. Az elektív műtétek halaszthatósága a lényeg, például egy térdműtét. A daganatos betegek ellátása nem függeszthető fel. Ha ilyet látnak, forduljanak az NNK-hoz!

- Amerikában fejlesztenek-e már vakcinát? Vannak ilyen hírek...

- Tudomásunk van róla, hogy az USA-ban valamilyen vakcinát elkezdtek használni. Európában egy szoros eljárás szabályozza, hogy mit hogyan lehet gyógyszerré, vakcinává nyilvánítani.

- Az utcákon, a közösségi közlekedési eszközökön sok az idős. Mintha nem vennék elég komolyan a veszélyhelyzetet. Van-e esetleg arról gondolkodás, hogy őket akár névre szóló levélben külön tájékoztatják a járvánnyal kapcsolatban?

- Ma reggel az operatív törzsben is különösen nagy figyelem hárult az idősek felé.

- A parlament meddig ülésezik? Többet vannak ott, mint száz?

- Rájuk nem vonatkozik a korlátozás, mert nem intézmény, hanem a demokrácia része.

- Tesztelik-e a parlamenti képviselőket?

- Nincs erről még döntés.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila