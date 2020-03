Magát a WHO-t is elérte a koronavírus-járvány

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Christian Lindmeier kedden Genfben közölte, hogy a szervezet két munkatársa is megfertőződött az új koronavírussal. Mindketten jól vannak, kollégáikat tájékoztatták a helyzetről - tette hozzá.

Néhány kivételtől eltekintve

a WHO genfi székhelyének több száz alkalmazottja otthonról dolgozik kedd óta.

A hét eleje óta a világszervezetet vezető Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is kizárólag online tartja csaknem napi gyakoriságú helyzetjelentéseit, és újságírókat sem engednek be a WHO területére.

Az ENSZ európai székhelyén is van egy fertőzött. A titkárság 1600 alkalmazottal működik, többségük otthonról látja el munkáját. Az épületben a hét eleje óta nem tartanak találkozókat és konferenciákat.

A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit, mert egy holland vendégnél diagnosztizálták a koronavírust - közölte kedden a sziget önkormányzata. A holland vendég múlt csütörtökön szállt meg a Quinta do Sol szállóban, amely a sziget legnagyobb településén, Funchal városban található. A helyi média úgy tudja, hogy a szállónak mintegy 120 vendége van. A Reuters hírügynökség szerint a szálloda vezetését egyelőre nem lehetett elérni érdeklődés céljából.

