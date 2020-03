Tom Hanks és Rita Wilson amerikai színészházaspár elhagyhatta az ausztrál kórházat, ahol koronavírus-fertőzéssel kezelték őket - írta a BBC hírportálja kedden. A pár jelenleg queenslandi bérelt lakásában tölti önkéntes karanténját.

A 63 éves Oscar-díjas színész múlt csütörtökön az Instagramon jelentette be, hogy megfertőzte az új koronavírus. Felesége is beteg lett.

Azért voltak Gold Coast városban, mert Hanks Elvis Presley-ről forgatott filmet. A munka azóta szünetel.

"Kicsit fáradtak, náthásak voltunk és fájtak a végtagjaink. Ritát néha rázta a hideg, enyhe láza is volt" - írta egyik bejegyzésében.

Nem Hanks és felesége az egyedüli hírességek, akik megfertőződtek. Hétfőn Idris Elba brit színész jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje. Jól van, nincsenek tünetei. Azután döntött úgy, hogy kivizsgáltatja magát, hogy múlt héten kapcsolatba került valakivel, akiről később kiderült, hogy koronavírusos.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ