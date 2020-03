Tihany is leadta a vészjelzést: ha valakinek kell, akkor lesz élelmezés

Szünetel a tihanyi önkormányzat ügyfélfogadása, bezárják az óvodát, a sportlétesítményeket és a Civilek házát is. Ha bárkinek élelmezés kell, akkor lesz - írja a Hírbalaton.hu.

Tósoki Imre közlése szerint a helyhatósággal telefonon (+36 87 538 030), mailben (onkormanyzat@tihany.hu, jegyzo@tihany.hu) lehet felvenni a kapcsolatot.

Busz nincs. Gyermekfelügyeletet igény szerint biztosítanak, de csak 10 főig.

A Tihany Televízió határozatlan időre telefonos ügyfélszolgálati rendszert vezetett be, információ: 1255/3-as mellék.

Védőnői szolgálat: további intézkedésig a tanácsadások szünetelnek. A családlátogatások kizárólag az újszülött családok esetében valósulnak meg. További információ: +36 30 561 55 03.

Háziorvosi rendelés: csak e-receptet adnak ki, ismerős és rokon is kiválthatja átmenetileg bárki e-receptjét, ehhez az érintett taj száma és a kiváltó személyi igazolványa szükséges. A javasolható gyógyszerek kiírása miatt nem kell szakrendelésre elmenni, azt a háziorvos is felírhatja. Az időslátogatás határozatlan időre szünetel, csak akkut esetben előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Légúti, influenzaszerű megbetegedés esetén ne menjen senki be a rendelőbe, telefonáljon! A háziorvosi rendelő várójában egyszerre három főnél több nem tartózkodhat.

