Érkezik a kézfertőtlenítő a patikákba

Ezzel kapcsolatban a napi.hu azt írta, hogy napokon belül helyreállhat az ellátás, miután a Hungaropharma gőzerővel dolgozott a Magyar Gyógyszerész Kamarával (MGYK) közösen egy magyar gyártó termékének az engedélyezésén.

A gyártósor indulásával a félliteres alkoholos kézfertőtlenítők csütörtökön megérkeznek a gyógyszer nagyker raktárába, ahonnan a hét utolsó napjain megindul a kiszállítás a patikákba.

Folyamatosan, három műszakban készül a termék, a szállítás is folyamatos lesz, de elsőként a patikák saját fertőtlenítési igényeit szolgálják ki - mondta a portálnak Hankó Zoltán, az MGYK elnöke. Az elérhető háztartási fertőtlenítőket a felületek - kilincs, autó, stb - fertőtlenítésére továbbra is érdemes használni, ezzel kapcsolatban egy friss, részletes javaslat az MGYK honlapján is elérhető.

Hankó Zoltán hangsúlyozta: gyógyszerhiány nincs. A hirtelen 3-5-szörösére növekedett igények miatt nehéz a saját készleteik és a patikák utántöltése, de

1-2 napon belül helyreáll az ellátás, addig türelmet kérnek.

Nyitókép: Rosta Tibor