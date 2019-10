Fellázadtak az utasok egy óriási szállodahajón

A hajó Amszterdamban és Le Havre-ban sem tudott kikötni, majd egy nem tervezett megállót tett Norvégiában. Ezután Izland felé vette az irányt, ám Reykjavikban közölték, hogy ott sem tudnak kikötni. A botrány akkor tört ki, amikor a skóciai Greenockban sem állt meg a hajó - írja az Origo a BBC alapján.

A két hetes útra 5000 dollárt fizető utasok fellázadtak a kapitány döntése nyomán, és visszakövetelték a pénzüket. A biztonsági személyzetet is riadóztatni kellett, és néhány felhevült utast letartóztatással is fenyegettek. A vendégek beszámolója szerint a tengeren töltött idő alatt több vécé meghibásodott, és ételek is megromlottak.

A hajót üzemeletető Norwegian Cruise Line elnézést kért a kellemetlenségért. Mint mondták, a tervezett kikötéseket a rossz idő miatt kellett kihagyni, mert a biztonság az első. A társaság 25 százalékos kedvezményt ajánlott fel az utasoknak egy követező útjukra, de ők teljes visszatérítést követelnek.

Nyitókép: Cody McNutt