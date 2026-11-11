ADHD-val, autizmussal, tanulási kihívásokkal küzdők segítéséért járt az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj

A jegybankelnök megfogalmazása szerint Magyarország nem is nagyon tud másra építeni, mint a vállalkozói szellemre és a kreativitásra, amit érdemes gondozni, és minél fiatalabb korban összekapcsolni az innovációval. Az innovatív gondolkodás és a pénzügyi tudatosság erősítése egyaránt hozzájárulhat a jövő generációinak sikeres felkészítéséhez - mondta.
Varga Mihály hangsúlyozta: a pénzügyi rendszer hatékony működéséhez a stabil pénzintézetek mellett a pénzügyi tudatosság erősítésére és az innovatív megoldások támogatására is szükség van. A pénzügyi stabilitás fenntartásának további fontos feltétele, hogy a gazdasági szereplők hosszú távon is átgondolt, racionális pénzügyi döntéseket hozzanak, ennek érdekében az MNB kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi kultúra fejlesztésére.
A jegybank és az OTP Fáy András Alapítvány egymást kiegészítő munkát végez – mondta Varga Mihály. Előbbi a felnőtt lakosság, utóbbi a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésére törekszik, és egyfajta ökoszisztémát építenek. A pénzügyi ismeretek fejlesztése nem egyszeri feladat, hanem hosszú távú, folyamatos munkát igényel. Az alapítvány tevékenységének kibővítése új lehetőségeket nyitott ezen a területen – fogalmazott.
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, a díj fővédnöke azt mondta, hogy a pénzintézet finanszírozásából működő alapítvány stratégiai küldetése a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának fejlesztése, de karriertervezési és pályaorientációs programokat is működtet, és a sikeres életvezetéshez szükséges szociális kompetenciák fejlesztésével is foglalkozik.
Rámutatott: a magyar lakossági pénzügyi tudatosságán még lehetne javítani. A felnőtt lakosság kétharmadának a pénzügyekhez a bizonytalanság érzése kapcsolódik, és ezen szeretnének változtatni, ennek egyik kiindulópontja a fiatalok szemléletének formálása.
Ismertetése szerint az OTP Fáy András Alapítvány 2026-ban a legnagyobb és a közoktatáson kívül független oktatási szervvé vált. Az idén mintegy 80 ezer 8 és 24 év közötti fiatal vesz részt online és személyes tréningen, és több száz oktatási intézménnyel működnek együtt. Egyes pénzügyi alapismereteket fejlesztő programjaik több felsőoktatási intézményben választhatóak, egyes helyeken pedig kötelező tantárgyként is elérhetők.
Csányi Péter bejelentette, hogy
a következő két évben három új oktatási központot hoznak létre, Pécsett, Debrecenben és Győrben.
„Meggyőződésünk, hogy az oktatáshoz való hozzáférés nem függhet attól, hogy valaki melyik településen él” – emelte ki.
Az OTP Fáy András Alapítvány 2027-ben is meghirdeti oktatási pályázatát, amely márciusban indul. Az oktatás megújítása közös ügy és felelősség – hangsúlyozta.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, Pósfai Mihály azt emelte ki, az oktatás egyik legfontosabb feladata, hogy képessé tegye a fiatalokat az önálló gondolkodásra és a tudatos döntéshozatalra. Azt hangoztatta: a mai információs környezetben különösen fontos, hogy a diákok képesek legyenek megítélni az interneten olvasott információk hitelességét, valamint felismerjék a mesterséges intelligencia által adott válaszok korlátait. Az önálló gondolkodás és a kérdezés képessége elsősorban olyan biztonságos iskolai környezetben fejlődhet, ahol a gyermekek véleménye számít - mondta.
Az idei, több mint 300 pályázat is azt mutatja, hogy a pedagógusok számos területen keresnek innovatív megoldásokat – jegyezte meg.