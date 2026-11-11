ADHD-val, autizmussal, tanulási kihívásokkal küzdők segítéséért járt az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj

A jegybankelnök megfogalmazása szerint Magyarország nem is nagyon tud másra építeni, mint a vállalkozói szellemre és a kreativitásra, amit érdemes gondozni, és minél fiatalabb korban összekapcsolni az innovációval. Az innovatív gondolkodás és a pénzügyi tudatosság erősítése egyaránt hozzájárulhat a jövő generációinak sikeres felkészítéséhez - mondta.

Varga Mihály hangsúlyozta: a pénzügyi rendszer hatékony működéséhez a stabil pénzintézetek mellett a pénzügyi tudatosság erősítésére és az innovatív megoldások támogatására is szükség van. A pénzügyi stabilitás fenntartásának további fontos feltétele, hogy a gazdasági szereplők hosszú távon is átgondolt, racionális pénzügyi döntéseket hozzanak, ennek érdekében az MNB kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi kultúra fejlesztésére.

A jegybank és az OTP Fáy András Alapítvány egymást kiegészítő munkát végez – mondta Varga Mihály. Előbbi a felnőtt lakosság, utóbbi a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésére törekszik, és egyfajta ökoszisztémát építenek. A pénzügyi ismeretek fejlesztése nem egyszeri feladat, hanem hosszú távú, folyamatos munkát igényel. Az alapítvány tevékenységének kibővítése új lehetőségeket nyitott ezen a területen – fogalmazott.

A díjazottak A 20 millió forintos összdíjazású OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj 2026-os elismeréseit a leginnovatívabb általános és középiskolai pedagógiai eszközök és módszerek megalkotóinak ítélik oda három oktatási kategóriában (alsó és felső tagozat, valamint középiskola), arany, ezüst és bronz fokozattal. Az idei negyedik pályázatra több mint 300 nevezés érkezett magyarországi és határon túli intézményekből, az elmúlt négy évben pedig összesen 1200 pályázatot adtak be. A díjak odaítéléséről öttagú zsűri döntött.



A Nagydíjat, valamint az általános iskola alsó tagozat kategória arany fokozatát az SNI SULI nyerte, amelynek tudásmegosztó rendszere az ADHD-val, autizmussal, tanulási kihívásokkal vagy szenzoros feldolgozási nehézségekkel élő gyermekek oktatásában ad támogatást.



Az általános iskola felső tagozat kategóriában a budapesti Gyulai István Sportiskolai Általános Iskola pedagógusai – Bernáth Péter, Drizner Dóra, Mézes Tibor és Racolta Adrienn – által kidolgozott MIverzum program részesült arany fokozatban, amely a mesterséges intelligencia etikus és hatékony iskolai alkalmazását támogatja.



A középiskola kategóriában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Szakmásként Szak-Másként programja nyerte az arany fokozatot, amely projektoktatással és mentorált kiscsoportokkal újítja meg az iskolai tanulást.



A zsűri különdíjjal jutalmazta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott tarnabodi Máltai Óvoda és Általános Iskola esélyteremtő iskolamodelljét.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, a díj fővédnöke azt mondta, hogy a pénzintézet finanszírozásából működő alapítvány stratégiai küldetése a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának fejlesztése, de karriertervezési és pályaorientációs programokat is működtet, és a sikeres életvezetéshez szükséges szociális kompetenciák fejlesztésével is foglalkozik.

Rámutatott: a magyar lakossági pénzügyi tudatosságán még lehetne javítani. A felnőtt lakosság kétharmadának a pénzügyekhez a bizonytalanság érzése kapcsolódik, és ezen szeretnének változtatni, ennek egyik kiindulópontja a fiatalok szemléletének formálása.

Ismertetése szerint az OTP Fáy András Alapítvány 2026-ban a legnagyobb és a közoktatáson kívül független oktatási szervvé vált. Az idén mintegy 80 ezer 8 és 24 év közötti fiatal vesz részt online és személyes tréningen, és több száz oktatási intézménnyel működnek együtt. Egyes pénzügyi alapismereteket fejlesztő programjaik több felsőoktatási intézményben választhatóak, egyes helyeken pedig kötelező tantárgyként is elérhetők.

Csányi Péter bejelentette, hogy

a következő két évben három új oktatási központot hoznak létre, Pécsett, Debrecenben és Győrben.

„Meggyőződésünk, hogy az oktatáshoz való hozzáférés nem függhet attól, hogy valaki melyik településen él” – emelte ki.

Az OTP Fáy András Alapítvány 2027-ben is meghirdeti oktatási pályázatát, amely márciusban indul. Az oktatás megújítása közös ügy és felelősség – hangsúlyozta.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, Pósfai Mihály azt emelte ki, az oktatás egyik legfontosabb feladata, hogy képessé tegye a fiatalokat az önálló gondolkodásra és a tudatos döntéshozatalra. Azt hangoztatta: a mai információs környezetben különösen fontos, hogy a diákok képesek legyenek megítélni az interneten olvasott információk hitelességét, valamint felismerjék a mesterséges intelligencia által adott válaszok korlátait. Az önálló gondolkodás és a kérdezés képessége elsősorban olyan biztonságos iskolai környezetben fejlődhet, ahol a gyermekek véleménye számít - mondta.

Az idei, több mint 300 pályázat is azt mutatja, hogy a pedagógusok számos területen keresnek innovatív megoldásokat – jegyezte meg.