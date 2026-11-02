A Wekerle Plusz nem kombinálható CSOK Plusszal – részletek, amiket csak a jogszabályból tudtunk meg

A Wekerle Plusz október 28-án indult el. A kedvezményes lakáshitel legfeljebb 50 millió forint összegben és maximum 25 éves futamidőre vehető fel: új lakás vásárlásánál vagy építésénél legfeljebb 3, használt lakásnál legfeljebb 5 százalékos kamattal. A konstrukció alapvetően a 18 és 45 év közötti igénylőknek szól.

A program bejelentésekor több alapfeltétel már ismert volt, a 298/2026. (X. 27.) kormányrendelet azonban számos olyan részletszabályt is rögzített, ami korábban nem hangzott el – hívta fel a figyelmet a money.hu elemzése. Az egyik legfontosabb, hogy a Wekerle Plusz nem vehető fel CSOK Plusz vagy más állami kamattámogatású lakáshitel mellé. Az igénylőnek a Wekerle Plusz kamattámogatásának időszaka alatt sem lehet más támogatott lakáshitele. Az Otthon Starthoz képest ez változás, mert az ugyanarra az ingatlanra CSOK Plusszal együtt is igénybe vehető volt. (A CSOK Plusz egy államilag támogatott, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amit gyermeket vállaló házaspárok vehetnek igénybe akár 50 millió forintig.)

30 millió alatt nem kizáró ok a korábbi lakástulajdon

A korábbi lakástulajdon nem minden esetben jelent kizáró okot. Főszabály szerint nem veheti fel a Wekerle Pluszt az, akinek jelenleg vagy korábban legalább 50 százalékos tulajdonrésze volt lakásban, de vannak kivételek: az 50 százalék alatti tulajdoni hányad, valamint a legfeljebb 30 millió forint értékű lakástulajdon is beleférhet a feltételekbe. A tulajdoni előélet vizsgálatánál ráadásul nincs időkorlát: az Otthon Starttal ellentétben nem csak az előző tíz évet nézik. Nem kizáró ok például az sem, ha az ingatlant lebontották, illetve ha haszonélvezettel terhelten került az igénylő tulajdonába, és továbbra is ugyanaz a haszonélvező lakik benne.

Házasság nem feltétele a hitelnek, ugyanakkor a rendelet külön szabályt ír elő a párok számára. A házastársak és élettársak csak közösen, együttes igénylőként vehetik fel a Wekerle Pluszt. Ebben az esetben mindkét félnek teljesítenie kell többek között a 45 éves felső korhatárra és a korábbi lakástulajdonra vonatkozó előírásokat, és mindketten tulajdont szereznek a megvásárolt ingatlanban. Adóstársként ugyanakkor szülő vagy testvér is bevonható, például akkor, ha az igénylő jövedelme önmagában nem elegendő a hitel felvételéhez. Ők azonban tulajdonrészt nem szerezhetnek a hitelből megvásárolt ingatlanban.

Kiderült az is, hogy a Wekerle Plusz lakáshitelnél legalább 10 százalék önerőt várnak el, ami pótfedezet bevonásával kiváltható (a lakáshiteleknél a minimum önerő aránya főszabályként 20 százalék). A jogszabály további korlátot is beépített az ingatlan árazásába: a szerződéses vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Kivételt jelenthet, ha az önkormányzati bérlakást annak bérlője kedvezményes áron vásárolja meg.

Kötelező a bentlakás, de vannak kivételek

A jogszabály az ingatlan használatára is részletes előírásokat tartalmaz. A hitel folyósítását, építés esetén az utolsó részlet folyósítását követő 180 napon belül be kell jelentkezni a lakásba, majd öt éven keresztül életvitelszerűen ott kell élni. Ez alatt főszabály szerint más lakó- vagy tartózkodási hely sem létesíthető, az ingatlan pedig nem adható bérbe.

A bentlakási kötelezettség alól ugyanakkor több kivételt is meghatároz a rendelet. Ilyen lehet például, ha az igénylő munkavégzés miatt legfeljebb két évig más településen tartózkodik, tanulmányai miatt lakik átmenetileg máshol, közeli hozzátartozóját ápolja, vagy tartós kórházi, illetve bentlakásos szociális ellátásban részesül. Külön szabály vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre és a házasság felbomlására is.

Az ingatlanra az állam javára öt évre jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül, és erre az időszakra lakásbiztosítást is fenn kell tartani. Az állami jelzálogjog a hitelösszeg 20 százalékáig terjed.

A lakás bizonyos feltételekkel vállalkozás székhelyeként is használható, erről már a hiteligényléskor nyilatkozni kell. A szabály szerint az ingatlan legfeljebb két, az igénylő többségi tulajdonában álló cég vagy az egyéni vállalkozása székhelye lehet.

Új lakást nem lehet magánszemélytől venni

A rendelet azt is pontosítja, kitől lehet ingatlant vásárolni. Közeli hozzátartozótól vagy élettárstól főszabály szerint nem vásárolható lakás, és résztulajdon megszerzésére sem használható fel a hitel. Van azonban kivétel: ha valaki örökléssel már tulajdonrészt szerzett egy lakásban, akkor a fennmaradó tulajdonrészt akár hozzátartozójától is megvásárolhatja Wekerle Plusz lakáshitel bevonásával, feltéve, hogy ezzel az ingatlan kizárólagos tulajdonosává válik.

Az is pontosan kiderült, mi tekinthető új lakásnak a legfeljebb 3 százalékos kamat szempontjából. Vásárlásnál csak az a lakás számít újnak, amit vállalkozás vagy befektetési alap értékesítés céljára épített, és amit első alkalommal értékesítenek magánszemélynek. Ha tehát valaki egy magánszemélytől vásárol egy néhány éve épült, korábban már értékesített lakást, arra már a használt lakásokra vonatkozó, legfeljebb 5 százalékos kamat érvényes. Meglévő épület átalakításával kialakított lakás sem minősül újnak.

Építkezésnél külön elszámolási szabályok érvényesek. A folyósítás alapvetően a készültségi fokkal arányosan, utólag történik, és az építési költségek legalább 70 százalékáról az igénylő nevére szóló számlát kell bemutatni. Pótfedezet bevonása esetén ugyanakkor a hitel legfeljebb 30 százaléka előre is folyósítható.

Meddig marad az Otthon Start?

Az Otthon Start új igénylők számára október 28-tól már nem elérhető, de aki 2026. október 31-ig megkötötte az adásvételi szerződését – építésnél pedig addig megindult az engedélyezés vagy megtörtént az egyszerű bejelentés –, 2026. november 15-ig még benyújthatja a hitelkérelmét. A már megkötött Otthon Start-szerződések változatlan feltételekkel maradnak érvényben.