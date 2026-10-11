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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: a bukott hatalom emberei ordibálnak

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Éles szóváltás bontakozott ki a kormánypárt és az ellenzék között a kisadózók tételes adója (KATA) tervezett átalakítása miatt. A fideszes Bóka János szerint a módosítások 60 milliárd forintos pluszadóterhet rónának a vállalkozókra, míg Magyar Péter miniszterelnök az igazságosabb közteherviselést és a gazdasági reformokat hangsúlyozta válaszában.

Bóka János vasárnapi bejegyzésében „brutális adóemelésnek” nevezte a Tisza-kormány javaslatát. Érvelése szerint a főállású katások tételes adójának havi 50 ezerről 100 ezer forintra emelése mintegy 138 ezer önfoglalkoztatót érintene hátrányosan, és összességében 60 milliárd forinttal növelné az állami adóbevételeket.

Reagálásában Magyar Péter visszautasította a bírálatokat, kijelentve, hogy a kormány az igazságosság és a fejlődés költségvetésén dolgozik. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a korábbi gazdaságpolitika felelősei támadják az intézkedéseket, miközben a reformok célja a rendszer méltányosabbá tétele.

A vita előzményeként Kármán András pénzügyminiszter a napokban ismertette, hogy a KATA kibővítése a 2022-es szigorítások korrekcióját szolgálja, így az adónem ismét elérhetővé válhat a nyugdíjasok, egyetemisták és mellékállású vállalkozók számára, valamint bizonyos feltételekkel a cégek felé történő számlázás is visszatérhet – foglalta össze az álláspontokat a 24.hu.

A szaktárca szerint az intézkedések költségvetési hatása összességében semleges lehet. A gazdasági csomag részeként a kormány emellett egy új vagyonadó bevezetését és az EKHO szabályainak módosítását is tervezi.

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Kezdőlap    Gazdaság    Magyar Péter: a bukott hatalom emberei ordibálnak

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