Több helyen megváltozott a sebességhatár az M1-terelésben

2026 őszén új forgalmi rend lép életbe az M1-es autópályán, melynek első lépései a napokban zajlanak, a változtatásokat szakaszosan, több ütemben léptetik életbe. A legfrissebb változtatás, hogy az 54-es és a 32-es kilométerek között a csütörtökön átterelt sávot a Budapest felé vezető oldalon megszüntették, annak forgalma az át nem terelt sáv forgalma mellé kerül, vagyis a főváros felé utazók most két egymás melletti forgalmi sávon haladhatnak. Az aktuális állapotot egyébként a honlapján is rendszeresen közli az MKIF.

Az autópálya-kezelő közölte tovább, hogy azokon a szakaszokon, ahol az egymással szemben haladó forgalmat betonelemek választják el egymástól, a megengedett sebesség 90 km/h-ra növekszik. A csomópontok környezetében továbbra is külön jelzik a megengedett sebességet.

Az elkövetkezendő hetekben az M1-es más szakaszain is változik a forgalmi rend, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem figyeljék a kihelyezett táblák jelzéseit, illetve mindig az út- és látási, valamint forgalmi viszonyoknak megfelelően vezessenek, tartsanak megfelelő követési távolságot.

(A nyitóképen: Az M1-es autópálya főpályájának bővítési munkálatai – a 2026. október 4-től érvényes helyzet.)