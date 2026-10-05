A legveszélyesebb útvonalon sem áll le az olajszállítás

A Kpler hajókövető vállalat előzetes adatai szerint a térség kőolajkivitele szeptember 24-én, valamint szeptember 27. és 29. között napi 19,5-22,5 millió hordóra emelkedett. A 2025. márciusa és 2026. februárja közötti időszakban az átlagos napi export 18 millió hordó volt, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának február 28-i kezdete előtt. A hétnapos mozgóátlag október 1-jén napi 18,5 millió hordót tett ki.

A kőolaj, a kőolajtermékek, a vegyi anyagok és a nem földgáz eredetű folyékony energiahordozók együttes kivitele szeptember 30-ig a megelőző hét napban átlagosan napi 22,4 millió hordó volt. A Hormuzi-szoroson áthaladó cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok száma szeptemberben február óta a legmagasabb havi szintre emelkedett. Az adatok nem tartalmazzák azokat a hajókat, amelyek az észlelés elkerülése érdekében kikapcsolták automatikus azonosító rendszerüket.

A Hormuzi-szoroson a háború előtt naponta átlagosan mintegy 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át, köztük tankerek, gázhordozók, ömlesztettáru-szállítók és konténerszállító hajók. A szoroson keresztül bonyolódott a világ napi kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának mintegy 20 százaléka.

A Marisks hajózási hírügynökség szombati jelentése szerint ugyanakkor a Hormuzi-szorosban és környékén legalább hét támadást jelentettek a tartályhajók ellen. A brit UKMTO ügynökség október 2. óta naponta legalább egy támadásról számolt be a Hormuzi-szorosban vagy az Ádeni-öbölben.

A Marisks szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajókat a növekvő forgalom miatt fokozott és egyre kiszámíthatatlanabb támadási kockázat fenyegeti. A vállalat úgy véli, hogy az incidensek nem feltétlenül egyedi hajók célzott megtámadását jelentik, hanem elképzelhető, hogy az iráni erők előre meghatározott támadási zónába, úgynevezett „kill boxba” lőnek ki rakétákat, amelyek aztán a térségben észlelt radarcélpontokra irányulnak.