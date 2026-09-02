Esküvő után jöhet a Babaváró – kiknek éri meg felvenni ezt a hitelt?

Speciális állami támogatás házaspároknak, különleges törlesztési logikával

A Babaváró hitel legfontosabb paraméterei már első ránézésre is vonzóvá teszik ezt a konstrukciót, hiszen állami támogatással, kamatmentesen, akár 11 millió forintos összegben, akár 20 évre, és havonta legfeljebb 51 ezer forintos havi törlesztéssel lehet felvenni. Bármire fordítható, például lakáscélra, a babával kapcsolatos kiadásokra, autóra vagy befektetésre.

Nem jár mindenkinek automatikusan: csak olyan házaspárok vehetik igénybe, akik a banki bírálat szerint hitelképesek, és a feleség még nem töltötte be a 35. életévét. Emellett szükséges minimum 3 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony, valamint büntetlen előélet, köztartozásmentesség és negatív információktól mentes KHR státusz is.

A kölcsön 5 évig kamatmentesen törleszthető. Az 5. év után megvizsgálják, hogy érkezett-e gyermek a családba (születés, örökbefogadás vagy 12. héten túli várandósság).

Ha igen, akkor a kölcsön kamatmentesen fizethető tovább.

Ha nem, akkor a kamattámogatás megszűnik, és a kölcsönt a jogszabály alapján kiszámított piaci kamattal kell tovább fizetni. Emellett az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, büntetőkamattal.

A gyermekvállalás teljesítésére 2026. november 1-ig haladék van érvényben azoknak, akiknek már lejárt ez az 5 éves határidő.

A terhesség 12. hetétől kérhető a hitel törlesztésének szüneteltetése 3 évre. A futamidő alatt érkező második gyermek után az állam elengedi a még fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek után pedig a teljes, még meglévő tartozást.

Kiknek érheti meg a Babaváró hitel?

A kamatmentesség, szabad felhasználhatóság, viszonylag magas hitelösszeg, vállalható mértékű havi törlesztés, törlesztésszüneteltetés, tartozáselengedés, valamint további előnyök miatt a Babaváró hitelt érdemes kihasználni az arra jogosultaknak, hiszen jelenleg ez az egyik legjobb lakossági hitel.

Ugyanakkor minden párnak magának kell mérlegelnie, hogy számukra megéri-e, hiszen

ez is egy banki kölcsön, amit végig fizetni kell az akár 20 éves futamidő alatt.

ha nem sikerül az 5 éven belüli gyermekvállalás, a kamatmentesség megszűnik és a törlesztőrészlet akár a duplájára emelkedik. A kamattámogatás egyösszegű visszafizetése pedig (több)milliós terhet róhat a házaspárra.

akkor is megszűnik a kamattámogatás és visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha a házaspár elválik, külföldre költöznek (és a magyarországi lakcímük megszűnik) vagy nem nevelik saját háztartásukban a kiskorú gyermeket.

Bár a jövőbe senki sem lát, érdemes tisztában lenni a lehetséges következményekkel is, hogy ne érje váratlanul a családi költségvetést a Babaváró hitel szabályaiból adódóan felmerülő pénzügyi teher, és hogy a kockázatok ismeretében is megéri-e a hitel felvétele.

Tévhitek a Babaváró hitelről házaspároknak

A Babaváró hitel igénylésével kapcsolatban a közbeszédben több valótlan állítás is kering. A money.hu szakértői eloszlatják ezeket a tévhiteket: