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Esküvő után jöhet a Babaváró – kiknek éri meg felvenni ezt a hitelt?

Vendégszerző

Régen hagyományosan ősszel rendezték a lakodalmakat, ma már egész évben tart az esküvői szezon. A házasságkötéssel megnyílik a lehetőség a pároknak a Babaváró hitel igénylésére is. Amennyiben a jogszabályi és a banki feltételeknek is megfelelnek, érdemes kihasználniuk a kamatmentes hitellehetőséget, ami most is az egyik legjobb konstrukció a lakossági hitelpiacon. A money.hu szakértői összefoglalták a 2026-os feltételek alapján, hogy kiknek éri meg felvenni, és milyen tévhitek keringenek róla.

Speciális állami támogatás házaspároknak, különleges törlesztési logikával

A Babaváró hitel legfontosabb paraméterei már első ránézésre is vonzóvá teszik ezt a konstrukciót, hiszen állami támogatással, kamatmentesen, akár 11 millió forintos összegben, akár 20 évre, és havonta legfeljebb 51 ezer forintos havi törlesztéssel lehet felvenni. Bármire fordítható, például lakáscélra, a babával kapcsolatos kiadásokra, autóra vagy befektetésre.

Nem jár mindenkinek automatikusan: csak olyan házaspárok vehetik igénybe, akik a banki bírálat szerint hitelképesek, és a feleség még nem töltötte be a 35. életévét. Emellett szükséges minimum 3 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony, valamint büntetlen előélet, köztartozásmentesség és negatív információktól mentes KHR státusz is.

A kölcsön 5 évig kamatmentesen törleszthető. Az 5. év után megvizsgálják, hogy érkezett-e gyermek a családba (születés, örökbefogadás vagy 12. héten túli várandósság).

  • Ha igen, akkor a kölcsön kamatmentesen fizethető tovább.
  • Ha nem, akkor a kamattámogatás megszűnik, és a kölcsönt a jogszabály alapján kiszámított piaci kamattal kell tovább fizetni. Emellett az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, büntetőkamattal.

A gyermekvállalás teljesítésére 2026. november 1-ig haladék van érvényben azoknak, akiknek már lejárt ez az 5 éves határidő.

A terhesség 12. hetétől kérhető a hitel törlesztésének szüneteltetése 3 évre. A futamidő alatt érkező második gyermek után az állam elengedi a még fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek után pedig a teljes, még meglévő tartozást.

Kiknek érheti meg a Babaváró hitel?

A kamatmentesség, szabad felhasználhatóság, viszonylag magas hitelösszeg, vállalható mértékű havi törlesztés, törlesztésszüneteltetés, tartozáselengedés, valamint további előnyök miatt a Babaváró hitelt érdemes kihasználni az arra jogosultaknak, hiszen jelenleg ez az egyik legjobb lakossági hitel.

Ugyanakkor minden párnak magának kell mérlegelnie, hogy számukra megéri-e, hiszen

  • ez is egy banki kölcsön, amit végig fizetni kell az akár 20 éves futamidő alatt.
  • ha nem sikerül az 5 éven belüli gyermekvállalás, a kamatmentesség megszűnik és a törlesztőrészlet akár a duplájára emelkedik. A kamattámogatás egyösszegű visszafizetése pedig (több)milliós terhet róhat a házaspárra.
  • akkor is megszűnik a kamattámogatás és visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha a házaspár elválik, külföldre költöznek (és a magyarországi lakcímük megszűnik) vagy nem nevelik saját háztartásukban a kiskorú gyermeket.

Bár a jövőbe senki sem lát, érdemes tisztában lenni a lehetséges következményekkel is, hogy ne érje váratlanul a családi költségvetést a Babaváró hitel szabályaiból adódóan felmerülő pénzügyi teher, és hogy a kockázatok ismeretében is megéri-e a hitel felvétele.

Tévhitek a Babaváró hitelről házaspároknak

A Babaváró hitel igénylésével kapcsolatban a közbeszédben több valótlan állítás is kering. A money.hu szakértői eloszlatják ezeket a tévhiteket:

  • Ha már ki van tűzve az esküvő időpontja, elindítható az igénylés: A Babaváró hitel csak megkötött házasság esetén igényelhető.
  • Csak akkor igényelhető a Babaváró, amikor már várandós a feleség: Nem kell várandósnak lennie az igénylés időpontjában.
  • Ha idősebb a feleség 35 évnél, de várandós, igényelhető a hitel: Ha a feleség elmúlt 35 éves, nem jogosult a Babaváróra, ha várandós, ha nem.
  • Még 35 évesen felvehető: A feleség 35. születésnapja után már nem.
  • Ha már van gyermeke a párnak, nem jogosultak a Babaváróra: Jogosultak, de a meglévő gyermek a gyermekvállalási feltételnél nem számít. A kamatmentességhez az kell, hogy 5 éven belül szülessen egy újabb gyermek.
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Kezdőlap    Gazdaság    Esküvő után jöhet a Babaváró – kiknek éri meg felvenni ezt a hitelt?

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