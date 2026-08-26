ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.97
usd:
309.29
bux:
150522.5
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Piros olajos hordók egymásra pakolva.
Nyitókép: Pexels

Szerdára nyolcvanhat dollár alá nézett a Brent olaj ára

Infostart / MTI

A Közel-Keletről érkező biztató hírek hatására folytatódott a nyersolaj világpiaci árának csökkenése.

Folytatódott a kőolaj áresése a nemzetköz piacokon, a Brent ára 86 dollár alá csökkent szerda reggel a Közel-Keletről érkezett kedvező hírek hatására.

Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes előző este bejelentette, hogy előrelépés történt a Hormuzi-szoros megnyitása felé. Iráni és ománi tisztviselők megállapodtak egy ideiglenes útvonalról a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számára.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,41 dollár (1,62 százalék) csökkenéssel 85,86 dolláron állt. A Brent ára kedden 3,59 dollárral, hétfőn 2,22 dollárral esett.

A szerda reggeli olajárcsökkenéshez hozzájárultak az amerikai kőolajintézet (API) kedden közzétett adatai is, amelyek szerint az amerikai nyersolajkészletek 4,2 millió hordóval nőttek a múlt héten, jóval meghaladva az elemzői várakozások átlagában szereplő 1,9 millió hordót.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Szerdára nyolcvanhat dollár alá nézett a Brent olaj ára

üzemanyag

tőzsde

kőolaj

árcsökkenés

brent

energiahordozó

olajkereskedelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végzetes csapást mérhet a klímaváltozás a patinás luxusházakra, ha nem változtatnak gyorsan a szabályokon

Végzetes csapást mérhet a klímaváltozás a patinás luxusházakra, ha nem változtatnak gyorsan a szabályokon

A londoni luxusingatlanok vonzerejét veszélyezteti a növekvő hőség és a műemlékvédelmi szabályozás merevsége, figyelmeztet a brit milliárdos Hugh Grosvenor, Westminster hetedik hercege tulajdonában álló Grosvenor Group Holdings - írta meg a Bloomberg. A cég jelenleg a kormánynál lobbizik a szabályok enyhítéséért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új őszi slágerhelyszín hódít Magyarországon: tömegek indulnak meg a különleges matyó kincsért

Új őszi slágerhelyszín hódít Magyarországon: tömegek indulnak meg a különleges matyó kincsért

A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni.

BBC
Business Sport Travel Science
'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

The legendary country music singer died surrounded by loved ones after "bravely facing" cancer, her representatives said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 09:46
Jelentősen csökkentek a második negyedévben a beruházások
2026. augusztus 26. 05:24
A Netflix olyasmire készülhet, amire eddig nem nagyon volt példa
×
×