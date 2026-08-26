Szerdára nyolcvanhat dollár alá nézett a Brent olaj ára

Folytatódott a kőolaj áresése a nemzetköz piacokon, a Brent ára 86 dollár alá csökkent szerda reggel a Közel-Keletről érkezett kedvező hírek hatására.

Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes előző este bejelentette, hogy előrelépés történt a Hormuzi-szoros megnyitása felé. Iráni és ománi tisztviselők megállapodtak egy ideiglenes útvonalról a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számára.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,41 dollár (1,62 százalék) csökkenéssel 85,86 dolláron állt. A Brent ára kedden 3,59 dollárral, hétfőn 2,22 dollárral esett.

A szerda reggeli olajárcsökkenéshez hozzájárultak az amerikai kőolajintézet (API) kedden közzétett adatai is, amelyek szerint az amerikai nyersolajkészletek 4,2 millió hordóval nőttek a múlt héten, jóval meghaladva az elemzői várakozások átlagában szereplő 1,9 millió hordót.