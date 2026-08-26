Érdekes hír futott be az üzemanyagárakról

Az Európai Unióban júliusban tovább nőtt a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára éves szinten, miközben Magyarországon minimálisan csökkent az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint.

A júliusi átlagos emelkedés 16,9 százalék volt éves összehasonlításban az EU-ban, miután júniusban 13,7 százalék, májusban 20,7 százalék, áprilisban 20,8 százalék, márciusban pedig 12,9 százalék növekedést jegyeztek föl.

A múlt hónapban az EU 27 országából 25-ben volt drágulás.

A legjelentősebb éves szintű üzemanyagár-emelkedés Romániában (24,2 százalék), Németországban és Litvániában (egyaránt 22,9 százalék), Bulgáriában (22,2 százalék), Hollandiában (22 százalék) és Finnországban (20,5 százalék) volt. A legkisebb áremelkedést Svédországban (1,2 százalék) és Írországban (3,2 százalék) mérték. Magyarországon az üzemanyagárak 0,1 százalékkal csökkentek júliusban éves összevetésben az Eurostat beszámolója szerint.

Havi szinten a dízelolaj ára 4,3 százalékkal, a benziné pedig 4,7 százalékkal emelkedett átlagosan az EU-ban júliusban.

A múlt hónapban a gázolaj ára 17 uniós országban emelkedett, 9-ben csökkent. A legnagyobb drágulás havi szinten Lengyelországban volt 13,4 százalékkal, Németországban 12,7 százalékkal, míg a legnagyobb csökkenés Cipruson volt 7,9 százalékkal, illetve Svédországban 7,4 százalékkal.

A benzinárak 14 országban emelkedtek, 12 országban pedig csökkentek havi szinten.

A legnagyobb növekedést Lengyelországban mérték 17,2 százalékkal, illetve Németországban 11 százalékkal, a legnagyobb csökkenés pedig Svédországban volt 11,1 százalékkal és Cipruson 5,4 százalékkal.

Magyarországon a dízel és a benzin ára is csökkent júliusban az előző hónappal összevetve, de az Eurostat pontos adatot nem közölt.