Meglepően magas hőfokra kell állítani nyáron a klímát, de nem annyira

A cikk írója Amerikában többször is átélte, hogy 17-18 fokra állítják a klímát, amely az ahhoz nem szokottak számára kész tüdőgyulladás. Itthon az emberek ezt azért nem követeik, de a 20-21 fokra beállított klíma nem ritkaság. Van ennek ellenkezője is. Takarékoskodási szempontból van, aki megelégszik 26-27 fokkal. Ez sem jó.

A légkondicionáló-szerelők tapasztalatai szerint a készülék ilyenkor kevésbé hatékonyan szabályozza a helyiség mikroklímáját, mivel

az üzemidő elnyúlása szükségtelenül növeli az energiafelhasználást.

A statisztikák alapján minden egyes fokkal alacsonyabb beállítás – a javasolt tartományon belül – akár 5–10 százalékos energiamegtakarítást is eredményezhet, ami jelentősen csökkentheti a háztartások villanyszámláját.

Az egészségügyi szakemberek a páratartalom szabályozásának fontosságára is figyelmeztetnek: a túl magasra állított hőmérséklet kedvezhet a kórokozók, baktériumok és gombák elszaporodásának, ami hosszabb távon légúti panaszokat okozhat.

Dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának adjunktusa hangsúlyozta, hogy a tisztítatlan klímák a lecsapódó kondenzvíz révén allergén és fertőző anyagokat juttathatnak a belső terek levegőjébe – írja a hazipatika.com.

A szennyezett berendezések használata – különösen legyengült immunrendszer esetén – súlyosabb megbetegedésekhez, például arcüreg-, középfül- vagy tüdőgyulladáshoz is vezethet.

A szakemberek ezért nyomatékosan javasolják a berendezések rendszeres tisztítását és szakszerű karbantartását a nyári szezon előtt és alatt.