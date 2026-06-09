Visszaesést jeleznek előre a mostani számok Horvátországban

A HTZ az eVisitor és az eCrew rendszerek, a szálláshelyi és a nautikai turizmus nyilvántartásai alapján ismertette az adatokat. Eszerint a vendégek száma 5 százalékkal, a vendégéjszakáké 7 százalékkal volt több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A tengerparton 12,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 8 százalékos növekedés 2025 azonos időszakához képest, míg a kontinentális úti célokon 3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma.

Tonci Glavina turisztikai és sportminiszter a közlemény szerint úgy értékelte: a turisták és a vendégéjszakák számának növekedése azt mutatja, hogy a kormány intézkedései eredményeket hoznak, különösen az elő- és utószezon erősítésében, valamint az egész éves turizmus fejlesztésében. Hozzátette: a június eddigi adatai szintén kedvező trendeket jeleznek.

A miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a legintenzívebb turisztikai időszak, július és augusztus még hátravan, amikor az ország a legnagyobb forgalmat éri el. A jelenlegi kutatások és azokban az országokban tapasztalható folyamatok alapján, ahonnan a legtöbb turista érkezik,

a kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években,

ezért fontos a felelős és versenyképes árpolitika folytatása - emelte ki.

A legtöbb vendégéjszakát az év első öt hónapjában Isztriában regisztrálták, 4,1 milliót. Ezt Split-Dalmácia megye követte 2,2 millió, majd a Kvarner térsége 2,1 millió vendégéjszakával. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Split, Porec és Zára (Zadar) volt.

A külföldi vendégek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégéjszakát, 2,7 milliót. Őket a belföldi vendégek követték 2,5 millió vendégéjszakával, majd a szlovénok 1,3 millióval, az osztrákok 1,1 millióval, a britek több mint 670 ezerrel, valamint az amerikaiak több mint 540 ezerrel.

Kristjan Stanicic, a HTZ igazgatója hangsúlyozta: a pozitív eredmények megerősítik Horvátország jó pozícióját a nemzetközi turisztikai piacon. Mint mondta, az ország iránti érdeklődés a globális utazási ágazat kihívásai ellenére is stabil.