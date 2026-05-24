Hegedűs Éva komoly posztot tölthet be

A tájékoztatás szerint Hegedüs Éva kilenc év után váltja a poszton Pleschinger Gyulát, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökévé választottak a küldöttek.

Az MKT 132 éves történetében Hegedüs Éva a civil szervezet első női elnöke.

A szakmai egyesület főtitkára az MKT eddigi titkárságvezetője, Nagy Gábor Miklós lett. A pénteki tisztújító közgyűlésen az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát.

Az alapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő közgazdasági társaságnak mintegy 3 ezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van, évente 80-100 szakmai konferenciá rendez.