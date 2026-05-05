200 milliárd rubel kiegészítő támogatás – jól jártak az oroszok a Hormuzi-szoros lezárásával

Az orosz költségvetés mintegy 200 milliárd rubelnyi (körülbelül 826 milliárd forint) kiegészítő támogatást kap 2026 áprilisára a magas olajárak miatt, miután az idei év márciusában hasonló mértékben csökkent a központi költségvetés olaj- és gázbevétele – írja a vg.hu az orosz pénzügyminiszter bejelentése alapján.

Anton Sziluanov megerősítette, hogy az elmúlt két hónap bevételi és hiányszintjei megegyeznek. Az orosz Pénzügyminisztérium korábban 234,3 milliárd rubelre becsülte az olaj- és gázbevételek kiesését 2026 márciusára.

Az orosz pénzügyminiszter még az iráni konfliktus kirobbanása előtt közölte, hogy a kormány az olaj- és gázbevételek kiesése miatt fontolgatja a költségvetési szabályban szereplő alapár csökkentését. Márciusban a tárcája már arról számolt be, hogy nem végez deviza- és aranyvételi vagy -eladási műveleteket a belföldi piacon a költségvetési szabályban szereplő alap olajár-paraméter tervezett változása miatt.

Nem sokkal később adták ki azt a kormányhatározatot, ami július 1-jéig felfüggesztette a költségvetési szabály szerinti műveleteket. Májusban a Pénzügyminisztérium úgy döntött, hogy

újraindítja ezeket a műveleteket, hogy növelje a belföldi gazdasági feltételek stabilitását és kiszámíthatóságát, valamint csökkentse az ingatag energiapiaci feltételek hatását az orosz gazdaságra és pénzügyi rendszerre.

A tárca közölte, hogy a márciusra és áprilisra elhalasztott műveleteket figyelembe veszik a 2026 májusában végrehajtandó műveletek meghatározásakor. A Pénzügyminisztérium becslései szerint a márciusi eladások és az áprilisi vásárlások szintje megegyezik majd.