Olajtermelés és -finomítás Oroszországban.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

200 milliárd rubel kiegészítő támogatás – jól jártak az oroszok a Hormuzi-szoros lezárásával

Az orosz költségvetés áprilisi többlet olaj- és gázbevétele körülbelül 200 milliárd rubel volt, amely összeg megegyezik a márciusi hiányszinttel.

Az orosz költségvetés mintegy 200 milliárd rubelnyi (körülbelül 826 milliárd forint) kiegészítő támogatást kap 2026 áprilisára a magas olajárak miatt, miután az idei év márciusában hasonló mértékben csökkent a központi költségvetés olaj- és gázbevétele – írja a vg.hu az orosz pénzügyminiszter bejelentése alapján.

Anton Sziluanov megerősítette, hogy az elmúlt két hónap bevételi és hiányszintjei megegyeznek. Az orosz Pénzügyminisztérium korábban 234,3 milliárd rubelre becsülte az olaj- és gázbevételek kiesését 2026 márciusára.

Az orosz pénzügyminiszter még az iráni konfliktus kirobbanása előtt közölte, hogy a kormány az olaj- és gázbevételek kiesése miatt fontolgatja a költségvetési szabályban szereplő alapár csökkentését. Márciusban a tárcája már arról számolt be, hogy nem végez deviza- és aranyvételi vagy -eladási műveleteket a belföldi piacon a költségvetési szabályban szereplő alap olajár-paraméter tervezett változása miatt.

Nem sokkal később adták ki azt a kormányhatározatot, ami július 1-jéig felfüggesztette a költségvetési szabály szerinti műveleteket. Májusban a Pénzügyminisztérium úgy döntött, hogy

újraindítja ezeket a műveleteket, hogy növelje a belföldi gazdasági feltételek stabilitását és kiszámíthatóságát, valamint csökkentse az ingatag energiapiaci feltételek hatását az orosz gazdaságra és pénzügyi rendszerre.

A tárca közölte, hogy a márciusra és áprilisra elhalasztott műveleteket figyelembe veszik a 2026 májusában végrehajtandó műveletek meghatározásakor. A Pénzügyminisztérium becslései szerint a márciusi eladások és az áprilisi vásárlások szintje megegyezik majd.

Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, mielőtt Robert Fico Moszkvába utazik

Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt hétfőn az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással.
 

Volodimir Zelenszkij tűzszünetet hirdetett

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Varga Mihály: jelentősen megugrottak az inflációs kockázatok, az új kormány gazdaságpolitikája kiemelt jelentőségű lesz

A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

