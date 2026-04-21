Soha nem látott energiaválság felé menetelhetünk a szakértők szerint

Fatih Birol a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette, hogy ez minden idők legnagyobb energiaválsága – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ez különösen az olaj- és gázpiaci hatásokat, valamint az Oroszországgal kapcsolatos következményeket együttesen vizsgálva igaz – írják. A közel-keleti konfliktus voltaképpen megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amin keresztül halad át a globális kőolaj- és LNG-szállítmányok egyötöde. Mindez ráadásul az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira rakódik rá, amely már korábban ellehetetlenítette az Európába irányuló orosz gázszállításokat.

Fatih Birol márciusban is azt mondta, a jelen helyzet súlyosabb, mint az 1973-as, az 1979-es és a 2022-es energiaválság együtt. A Nemzetközi Energiaügynökség ekkor hozta meg azt a döntést, hogy az emelkedő olajárak megfékezése érdekében rekordmennyiségű, 400 millió hordó kőolajat szabadítanak fel a stratégiai készletekből.