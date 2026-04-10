2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: MOLGroup

Gigantikus osztalékfizetést hagytak jóvá a Molnál

Infostart / MTI

Az előző évi osztalékhoz képest 9,1 százalékkal magasabb az idei.

A Mol csoport éves közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság 2025-ös pénzügyi eredményekről szóló jelentését, elfogadták a konszolidált pénzügyi beszámolót, és döntöttek 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a 241 milliárd forint osztalék 9,1 százalékkal haladja meg az előző évit; ez részvényenként körülbelül 180 forintos alaposztalékot és mintegy 120 forintos rendkívüli osztalékot jelent, így az egy részvényre jutó teljes osztalék összege megközelítőleg 300 forint.

A közgyűlés öt évre újraválasztotta az igazgatóság tagjává Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt.

A közlemény idézi Hernádi Zsoltot, a Mol csoport elnök-vezérigazgatóját, aki szerint az egyre szigorodó szabályozási környezet, a kőolajellátásban bekövetkezett zavarok, valamint a Dunai Finomítóban történt tűzeset próbára tették a vállalat ellenállóképességét, de ezekből a válságokból megerősödve kerültek ki, folyamatosan dolgoztak a régió energiaellátásának diverzifikálásán. A szervezeti fejlesztés terén is előrelépést tettek, a holdingstruktúra nagyobb rugalmasságot és gyorsabb döntéshozatalt biztosít – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

A közlemény szerint a Mol csoport 1,3 milliárd dollár adózás előtti nyereséget ért el 2025-ben, ami 11 százalékos csökkenés 2024-hez képest. A kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 1185,8 milliárd forint (3,369 milliárd dollár) volt, 6 százalékkal több az előző évhez képest, és meghaladta a mintegy 3 milliárd dolláros tőkepiaci iránymutatást. A kutatás és termelés (upstream) szegmens EBITDA-ja 2025-ben 398,7 milliárd forintot (1,125 milliárd dollár) ért el, ami forintban 1 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A teljesítményt az 1 százalékkal megnőtt kitermelési volumen támogatta, miközben a Brent ára 14 százalékkal csökkent és a TTF gáztőzsdén a földgáz euróban számolt átlagára 2 százalékkal emelkedett.

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) üzletág speciális tételek nélküli tiszta EBITDA-ja 2025-ben 508,4 milliárd forintot (1,453 milliárd dollár) tett ki, ami forintban 10 százalékos növekedés az előző évhez képest, elsősorban a volatilis környezetben is kedvezően alakuló finomítói árrések miatt. A petrolkémiai üzletág továbbra is negatívan járult hozzá az eredményekhez, emellett az egyik desztillációs egységben történt tűz miatt a Dunai Finomító kőolaj-desztillációs kapacitásának közel 50 százaléka kiesett az év utolsó két hónapjában.

A fogyasztói szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 2025-ben forintban 20 százalékkal nőtt, elérve a 324,2 milliárd forintot (927 millió dollár), elsősorban a nem üzemanyag jellegű értékesítések növekedésének és egyes egyszeri hatások által vezérelt organikus növekedés eredményeként. A szállítás és tárolás (gas midstream) üzletág EBITDA-ja 73,8 milliárd forintot (208 millió dollár) ért el, ami forintban 17 százalékos csökkenés 2024-hez képest. Az eredményt a szállítási tevékenységek iránti továbbra is erős kereslet, a szabályozott tarifák változása és a makrogazdasági tényezők együttesen befolyásolták.

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja mínusz 11,3 milliárd forint (mínusz 34 millió dollár) volt a visszaváltási rendszer felfutásához kapcsolódó többlet működési költségek miatt. Ennek ellenére a negatív EBITDA forintban 44 százalékkal alacsonyabb lett, mint 2024-ben, az év során bevezetett hatékonyságjavító intézkedések első eredményeinek köszönhetően – ismertette a Mol.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közgyűlési határozatok szerint a Mol 2025. évi anyavállalati beszámolóját 5500,313 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 261,520 milliárd forint nyereséggel, a konszolidált beszámolót 8193,438 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 339,941 milliárd forint nyereséggel fogadta el a plénum.

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után
Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője. Mohos Kristóf közölte: bár most két hétre megnyitották a Hormuzi-szorost, sok tényező együttállása kell ahhoz, hogy az olaj-, és a részvénypiacokon megszűnjenek a nagyobb mozgások.
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Orbán Viktor-interjú: mi meg tudjuk védeni az országot az energetikai és pénzügyi válságtól

Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél”. Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Egy európai ország már lépett: teljesen betiltják a gázkazánokat az új lakásoknál

Franciaország az elkövetkező években akár évi 10 milliárd eurót is fordít a fosszilis energiahordozókról történő átállásra – jelentette be Sébastien Lecornu miniszterelnök, megduplázva ezzel a jelenlegi állami támogatások mértékét.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat

Támogatjuk vagy ellenezzük az euró gyors bevezetését? Mi állhat a különböző vélemények mögött? Mutatjuk!

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

