ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.51
usd:
330.93
bux:
107297.46
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
China and EU cooperation concept. China and European Union flags on chess pawns soldiers on a chessboard. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Peking megüzente, hogy mit vár az Európai Uniótól

Infostart / MTI

Kína reméli, hogy az EU tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára, hogy befektessenek és működjenek Európában - jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője a Kínai Kereskedelmi Kamara által kiadott, az unióban működő kínai vállalkozások fejlődéséről szóló 2025/2026-os jelentésre reagálva.

Lin Csien (Lin Jian) szóvivő szerint a jelentésből kitűnik, hogy a kínai vállalatok általános értékelése az üzleti környezetről az EU-ban hatodik éve romlik, és a "bizonytalanság" a legnagyobb akadályt jelenti a kínai vállalkozások EU-ban való működése előtt. "Tudomásul vesszük a jelentést, és azt is, hogy a kínai vállalkozások aggódnak az európai tevékenységükre nehezedő folyamatos nyomás miatt" - mondta Lin a szokásos sajtótájékoztatón.

Az elmúlt években az EU a Kínával folytatandó gazdasági versenyt és a Kínától való "kockázatcsökkentést" szorgalmazta, valamint a "gazdasági biztonság" és a "tisztességes verseny" fenntartásának ürügyével számos protekcionista intézkedést vezetett be - mutatott rá Lin. Hangsúlyozta, hogy az EU korlátozásokat vezetett be a félvezetők, az 5G és az elektromos járművek területén, olyan területeken, ahol Kína és az EU kölcsönösen előnyös együttműködést folytathatott volna, továbbá diszkriminatív és korlátozó intézkedéseket hozott a kínai vállalkozásokkal szemben,

ami megzavarta a globális ipari és ellátási láncok zavartalan és stabil működését.

Ezek a lépések nem járultak hozzá az EU ipari versenyképességének javításához, negatív üzenetet küldtek a piac nyitottságának romlásáról, és befolyásolták a kínai vállalkozások bizalmát az EU-ba történő befektetésekben, ami végső soron az EU saját érdekeit is sérti - mondta a szóvivő.

Az évek során a kínai vállalkozások fokozatosan felfedezték az EU piacát, aktívan vállalták vállalati felelősségüket, és pozitívan járultak hozzá az EU gazdasági növekedéséhez, zöldátállásához, a foglalkoztatás növeléséhez és az emberek jólétének javításához - mutatott rá.

Lin elmondta, hogy a kínai vezetés ajánlásai a 15. ötéves terv kidolgozásához vázlatot adtak Kína gazdasági fejlődésének következő öt évére. Kína folyamatos modernizációs törekvései és a magasabb színvonalú nyitás további lehetőségeket teremtenek a kínai-európai együttműködés számára - tette hozzá. A komplex és ingatag nemzetközi helyzet, a lassú világgazdasági növekedés és a növekvő kereskedelmi protekcionizmus közepette

még fontosabb, hogy Kína és az EU párbeszédet folytasson és együttműködjön egymással,

fenntartsa a szabad kereskedelmet és a tisztességes versenyt, valamint párbeszéd és konzultáció útján oldja meg a nézeteltéréseket és a feszültségeket. "Reméljük, hogy az EU tiszteletben tartja a piaci nyitással kapcsolatos kötelezettségvállalását és fenntartja a tisztességes verseny elvét, meghallgatja és komolyan kezeli a kínai vállalkozások ésszerű javaslatait és jogos kéréseit, valamint tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára az EU-ban történő befektetéshez és működéshez" - mondta Lin.

A külügyi szóvivő reményét fejezte ki, hogy az EU megragadja a Kína 15. ötéves tervének végrehajtásából eredő lehetőségeket a kereskedelem és a beruházások növelése, valamint a közös fejlődés elérése érdekében.

Kezdőlap    Gazdaság    Peking megüzente, hogy mit vár az Európai Uniótól

kína

európai unió

gazdasági kapcsolatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás
Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!

Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!

A Horvát Nemzeti Bank (HNB) továbbra is biztosítja a kuna készpénz euróra történő ingyenes átváltását, de míg a bankjegyeket időkorlát nélkül, az érméket csak 2025. december 31-ig lehet beváltani - jelentette a Croatia Week.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát

Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát

A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US justice department investigates Epstein's alleged ties to Clinton and banks after Trump request

US justice department investigates Epstein's alleged ties to Clinton and banks after Trump request

Trump said on social media he was seeking investigations into Bill Clinton and Larry Summers, as well as JP Morgan and other major banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 21:04
Erste: jelentős lökést adott az Otthon Start a jelzáloghitelezésnek
2025. november 14. 19:46
Még kitart az e-autós pályázat
×
×
×
×