Peking megüzente, hogy mit vár az Európai Uniótól

Lin Csien (Lin Jian) szóvivő szerint a jelentésből kitűnik, hogy a kínai vállalatok általános értékelése az üzleti környezetről az EU-ban hatodik éve romlik, és a "bizonytalanság" a legnagyobb akadályt jelenti a kínai vállalkozások EU-ban való működése előtt. "Tudomásul vesszük a jelentést, és azt is, hogy a kínai vállalkozások aggódnak az európai tevékenységükre nehezedő folyamatos nyomás miatt" - mondta Lin a szokásos sajtótájékoztatón.

Az elmúlt években az EU a Kínával folytatandó gazdasági versenyt és a Kínától való "kockázatcsökkentést" szorgalmazta, valamint a "gazdasági biztonság" és a "tisztességes verseny" fenntartásának ürügyével számos protekcionista intézkedést vezetett be - mutatott rá Lin. Hangsúlyozta, hogy az EU korlátozásokat vezetett be a félvezetők, az 5G és az elektromos járművek területén, olyan területeken, ahol Kína és az EU kölcsönösen előnyös együttműködést folytathatott volna, továbbá diszkriminatív és korlátozó intézkedéseket hozott a kínai vállalkozásokkal szemben,

ami megzavarta a globális ipari és ellátási láncok zavartalan és stabil működését.

Ezek a lépések nem járultak hozzá az EU ipari versenyképességének javításához, negatív üzenetet küldtek a piac nyitottságának romlásáról, és befolyásolták a kínai vállalkozások bizalmát az EU-ba történő befektetésekben, ami végső soron az EU saját érdekeit is sérti - mondta a szóvivő.

Az évek során a kínai vállalkozások fokozatosan felfedezték az EU piacát, aktívan vállalták vállalati felelősségüket, és pozitívan járultak hozzá az EU gazdasági növekedéséhez, zöldátállásához, a foglalkoztatás növeléséhez és az emberek jólétének javításához - mutatott rá.

Lin elmondta, hogy a kínai vezetés ajánlásai a 15. ötéves terv kidolgozásához vázlatot adtak Kína gazdasági fejlődésének következő öt évére. Kína folyamatos modernizációs törekvései és a magasabb színvonalú nyitás további lehetőségeket teremtenek a kínai-európai együttműködés számára - tette hozzá. A komplex és ingatag nemzetközi helyzet, a lassú világgazdasági növekedés és a növekvő kereskedelmi protekcionizmus közepette

még fontosabb, hogy Kína és az EU párbeszédet folytasson és együttműködjön egymással,

fenntartsa a szabad kereskedelmet és a tisztességes versenyt, valamint párbeszéd és konzultáció útján oldja meg a nézeteltéréseket és a feszültségeket. "Reméljük, hogy az EU tiszteletben tartja a piaci nyitással kapcsolatos kötelezettségvállalását és fenntartja a tisztességes verseny elvét, meghallgatja és komolyan kezeli a kínai vállalkozások ésszerű javaslatait és jogos kéréseit, valamint tisztességes és kiszámítható környezetet biztosít a kínai vállalkozások számára az EU-ban történő befektetéshez és működéshez" - mondta Lin.

A külügyi szóvivő reményét fejezte ki, hogy az EU megragadja a Kína 15. ötéves tervének végrehajtásából eredő lehetőségeket a kereskedelem és a beruházások növelése, valamint a közös fejlődés elérése érdekében.