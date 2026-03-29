Valakik dagobertre keresik magukat a háborús bejelentések után

A márciusi események során egy vagy több ismeretlen piaci szereplő mindössze egyetlen perccel a hivatalos bejelentés előtt mintegy 500 millió dollár értékben nyitott pozíciókat a határidős Brent és WTI olajpiacon. A tranzakciókat követően Trump elnök közölte: öt nappal elhalasztják az Irán energetikai infrastruktúrája ellen tervezett katonai csapásokat - írja a portfolio.hu.

A döntés hírére a kőolaj világpiaci ára azonnal 15 százalékot zuhant úgy, hogy a Brent típusú olaj hordónkénti ára 112 dollárról 99 dollárra esett.

A WTI ára 99 dollárról 86 dollárra mérséklődött.

A tőzsdei adatok rávilágítottak, hogy az elnöki közösségi médiás bejegyzés megjelenését követő 60 másodpercben több mint 13 ezer kontraktus, azaz 13 millió hordónak megfelelő mennyiség cserélt gazdát.

Szakértők szerint az ügyletek volumene és időzítése arra utal, hogy bizonyos kereskedők előre ismerhették a Fehér Ház döntésének tartalmát.

Bár a hivatalos szervek egyelőre nem erősítették meg a vizsgálat tényét, piaci elemzők szerint a hasonló jelenségek súlyosan alááshatják a határidős piacokba vetett bizalmat.