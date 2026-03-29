Oil drums sitting over blue financial graph background. Selective focus. Horizontal composition with copy space. Oil prices and stock market and finance concept.
Nyitókép: muhammet sager/Getty Images

Valakik dagobertre keresik magukat a háborús bejelentések után

Rendkívül pontosan időzített, több száz millió dolláros tőzsdei ügyletek előzték meg Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos döntését; a Reuters jelentése szerint az eset felveti a bizalmas információk kiszivárgásának gyanúját az olajpiacon.

A márciusi események során egy vagy több ismeretlen piaci szereplő mindössze egyetlen perccel a hivatalos bejelentés előtt mintegy 500 millió dollár értékben nyitott pozíciókat a határidős Brent és WTI olajpiacon. A tranzakciókat követően Trump elnök közölte: öt nappal elhalasztják az Irán energetikai infrastruktúrája ellen tervezett katonai csapásokat - írja a portfolio.hu.

A döntés hírére a kőolaj világpiaci ára azonnal 15 százalékot zuhant úgy, hogy a Brent típusú olaj hordónkénti ára 112 dollárról 99 dollárra esett.

A WTI ára 99 dollárról 86 dollárra mérséklődött.

A tőzsdei adatok rávilágítottak, hogy az elnöki közösségi médiás bejegyzés megjelenését követő 60 másodpercben több mint 13 ezer kontraktus, azaz 13 millió hordónak megfelelő mennyiség cserélt gazdát.

Szakértők szerint az ügyletek volumene és időzítése arra utal, hogy bizonyos kereskedők előre ismerhették a Fehér Ház döntésének tartalmát.

Bár a hivatalos szervek egyelőre nem erősítették meg a vizsgálat tényét, piaci elemzők szerint a hasonló jelenségek súlyosan alááshatják a határidős piacokba vetett bizalmat.

Erős tudományos sejtés: 2027 minden idők legforróbb éve lesz

Nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény alakulhat ki, amely a globális átlaghőmérsékletet is megemelheti. A Másfélfok elnevezésű, klímaváltozással foglalkozó szakportálban megjelent kutatás szerint ez akár egy szuper El Niñóvá is fejlődhet, ami a Föld eddigi legmelegebb évét hozhatja 2027-ben.
Éles üzenetváltás az ukrán és a magyar külügyminiszter között

Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Elindulhat von der Leyen rendszerváltása, néhány év, és teljesen új formát ölt az EU-s tarifarendszer

A tagállamokat tömörítő Európai Tanács kiegyezett a Parlamenttel, így idén végre elindulhat az uniós vámrendszer átfogó reformja, amely a tervek szerint 2034-re válik majd kötelezővé mindenki számára. Az átalakításra egyre nagyobb szükség volt az évi mintegy egymilliárd online vásárolt küldemény okozta terhelés miatt, de az egységesítő átalakítás ennél jóval többet jelenthet az unió közös piacának. Az új modellben megszűnik a 150 euró alatti csomagok vámmentessége, és a hatóságok munkáját adatvezérelt ellenőrzések, mesterséges intelligencia, valamint egy mindent összekötő közös uniós adatplatform segíti majd. A reform hatására az eddig elméletben a vevőket terhelő kötelezettségek áthárulnak a feladókra, így egy sor szabálytalanság kezelhetővé válik, és a beszállítóknak sem kell majd belépési pontonként más vámeljárásokhoz alkalmazkodniuk.

Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Dunyakanyarról, az egyik legkedveltebb belföldi úti célról

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but US Secretary of State Marco Rubio says Washington's aims can be achieved without ground troops.

