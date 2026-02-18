Kisebb csokinyuszi, kevesebb táp – több termék lett kisebb

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint, amit a hvg.hu szemlézett, az Aldiban kapható több édességnél, az Univer ketchupjánál, állateledeleknél, és a Medve sajt gyártó több termékénél is visszavettek a mennyiségből.

Így többek között az egyik húsvéti csokinyuszi 175 grammról 100 grammos csomagolásban várja az ünnepet, de egy korábban 300 grammos kiszerelésű gumicukor is 200 grammra mérséklődött. Az Univernél minimális a változás, 485-ről 477-re, illetve 840-ről 833 grammra változik a ketchup mennyisége a kétfajta kiszerelésnél.

A Pedigree „Adult Small Baromfi & Zöldség” száraz állateledel esetében már hangsúlyosabb a változás: a korábbi 2 kilós kiszerelés 1,4 kilóra csökkent, míg a Nestlé a Purina One száraz macskaeledelnél 1,5-ről 1,4-re változtatták a csomagot.

A Medve sajt gyártójánál több termék esetében is változás tapasztalható: a „Medve Óriás natúr ömlesztett sajt” és annak a paprikás változata 10 grammal csökken – olvasható egyebek mellett.

További részletek az NKFH oldalán olvashatók.