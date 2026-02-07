ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sárga színű, veszélyre figyelmeztető tábla
Nyitókép: Getty Images/MirageC

Veszélyes lehet: visszahívtak több népszerű tápszert

Infostart / MTI

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint a vállalkozás arra hivatkozott, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelők (cereulid toxin szennyezettség miatt), és gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól.

A megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írták.

Érintett a 800 grammos Aptamil Pronutra 2 és 3, valamint a szintén 800 grammos Aptamil Profutura DuoAdvance 2 számos, eltérő lejáratú tétele. A termék gyártója a Danone Deutschland GmbH.

A hatóság kéri, hogy az általa megjelölt termékeket ne adják gyermekeknek, azokat bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

További részletek itt.

Kezdőlap    Gazdaság    Veszélyes lehet: visszahívtak több népszerű tápszert

visszahívás

müller

nkfh

anyatej-kiegészítő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekopogtatott a tavasz Magyarországon, de ez hamarosan megváltozik

Bekopogtatott a tavasz Magyarországon, de ez hamarosan megváltozik

A télies idő továbbra is várat magára: a következő napokban az átlagosnál enyhébb időre számíthatunk Magyarországon. Bár a jövő hét elején minimális lehűlés érkezik, a hét második felében ismét melegebb légtömegek áramlanak a térségbe - jelentette az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly változás jön a közlekedésben: új járműkategória jelenik meg Magyarországon

Komoly változás jön a közlekedésben: új járműkategória jelenik meg Magyarországon

Az Építési és Közlekedési Minisztérium új KRESZ-tervezete két kategóriába sorolná a motoros rollereket

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

The US president says he "didn't make a mistake", adding he had only seen the beginning of the video before it was posted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 07:00
Az Angyal Borkereskedés Kft. megvásárolta a Borhálót
2026. február 6. 21:48
Kanadaiak „túrták fel” Erdélyt, meghökkentő, amit találtak
×
×
×
×