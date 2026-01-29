Döbbenetes fejlemények a Balatonnál

Szinte nem volt olyan hétvége januárban a Balatonnál, hogy ne lett volna tele a part. A korcsolyák siklásának jellegzetes hangja, a turisták kacaja töltötte meg a máskor csendbe burkolódzó téli Balatont és mindez annak volt köszönhető, hogy hét év után újra befagyott a tó – írja a sonline.hu.

Érezhető volt a tél hatása, tehát ténylegesen többen érkeztek a tóhoz, kimondottan a befagyott Balaton miatt jönnek. Egyre többen használják télen is a Balatont – mondta a megyei lapnak Tóth Balázs, a fonyódi műjégpálya üzemeltetője. Hozzáteszik, a többi vállalkozásában is érezhető volt a növekedés. A vállalkozó úgy fogalmazott: olyan forgalmat bonyolítottak, mint egy nyári hónapban.

A vállalkozó azt is említette, hogy a Balaton befagyása miatt kicsit aggódtak, hogy vissza fog esni a műjégpálya látogatottsága, de épp ellenkezőleg történt.

A téli Balaton népszerűsége persze nem kizárólag Fonyódon érzékelhető, hiszen minden Balaton-parti település profitálhatott a fagyos hetekből: Siófokon is olyan tömegek fordultak meg a strandon, amilyet csak nyáron látni, és hasonlóan nagy siker volt a zamárdi Nyitott Zamárdi program, valamint a balatonföldvári jégkarnevál is – írják.