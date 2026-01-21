ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 22. csütörtök
hungarian, HUF, 20,000, banknotes,
Nyitókép: ZenitX/Getty Images

Hatmilliárd érkezik Miskolc számlájára

Infostart / MTI

Hatmilliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri Acélművek (DAM) teljes területét – közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya.

Mint írták, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a város egy 33,6 hektár nagyságú terület és az ingatlanhoz tartozó tárgyi eszközök megvásárlására, valamint a tulajdonviszonyok kialakítására és az üzemeltetési költségek biztosítására kapja az egyedi támogatást. A hatmilliárd forintos támogatásban Miskolc külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül részesül.

A közlemény szerint

„az egykori DAM területe a város szíve volt,

ami sok ezer miskolcinak adott munkát”. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet és a támogatásnak köszönhetően most újabbakat tud majd megvenni.

A miskolci városvezetés célja az, hogy a DAM területe „újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója” – áll a sajtóanyagban.

A támogatásról Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz–KDNP) polgármester is beszámolt Facebook-oldalán. A videóban elmondta: a finanszírozás nemcsak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését és üzemeltetője is legyen az iparterületnek.

A polgármester leszögezte, a városvezetéssel szeretnék a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, „zöld városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet”. Kiemelte, „ez egy hosszú menet lesz” és a várossal egy sokéves munka elején állnak.

Hozzátette: sok tervezési munka vár a városvezetésre, a közeljövőben pedig megkérdezik a miskolciakat is arról, mit gondolnak a DAM-terület jövőjéről. Kijelentette, „egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell”.

