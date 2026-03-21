ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az NNG Kft. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 10-én. Az NNG szoftverfejlesztõ cég nyolcmilliárd forint értékû kutatás-fejlesztési beruházásához a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„Az ukránok megnézhetik magukat, Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg” - keményet mondott a magyar miniszter

Infostart

Meg fogjuk nyerni a választást Magyarországon, és onnantól kezdve az eredményeket befolyásolni próbáló ukránok megnézhetik majd magukat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a rákospalotai lakossági fórumán rámutatott, hogy „az ukránok azt akarják, hogy mi is menjünk a háborújukba. Az ukránok azt akarják továbbá, hogy adjuk oda a pénzünket az ukrán állam és a hadsereg működtetésére. És be akarnak jönni az Európai Unióba".

"Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy

beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba.

Szijjártó Péter ugyanakkor aláhúzta, hogy ők sem "most jöttek a 6:20-assal, a szakmát nem ma kezdték", így felkészültek az ilyen helyzetekre is. "Megállapodtunk a szerbekkel meg a szlovákokkal, megrendeltük a tengeri szállításokat, feltöltöttük a tartalékokat, és hatástalanítottuk ezt a kezdeményezést" - mondta.

Reagálás a Facebookon

Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni - kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon.

A tárcavezető videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának - közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: "márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz". "Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni".

Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.

De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz - fogalmazott a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    „Az ukránok megnézhetik magukat, Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg” - keményet mondott a magyar miniszter

ukrajna

olaj

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Donald Trump békefeltételei

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel" áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szinte láthatatlanok a fociban, mégis brutális, amit csinálnak: mikor értékelődik fel végre a szerepük?

Egy elemzés rávilágít, hogy bár igen keveset beszélnek róluk a közbeszédben, a labdarúgásban egyre fontosabb szerephez jutnak a csapatok másodedzői.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 07:00
Mocsár lehet a Balaton széle az idén nyáron, katasztrofális a helyzet
2026. március 21. 06:20
Közlekedési abszurd: a járdán haladt egy autós, de felháborította, hogy rádudált valaki
×
×