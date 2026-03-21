„Az ukránok megnézhetik magukat, Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg” - keményet mondott a magyar miniszter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a rákospalotai lakossági fórumán rámutatott, hogy „az ukránok azt akarják, hogy mi is menjünk a háborújukba. Az ukránok azt akarják továbbá, hogy adjuk oda a pénzünket az ukrán állam és a hadsereg működtetésére. És be akarnak jönni az Európai Unióba".

"Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy

beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba.

Szijjártó Péter ugyanakkor aláhúzta, hogy ők sem "most jöttek a 6:20-assal, a szakmát nem ma kezdték", így felkészültek az ilyen helyzetekre is. "Megállapodtunk a szerbekkel meg a szlovákokkal, megrendeltük a tengeri szállításokat, feltöltöttük a tartalékokat, és hatástalanítottuk ezt a kezdeményezést" - mondta.

Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni - kommentálta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán elnök nyilatkozatát szombaton a Facebookon.

A tárcavezető videójában felidézte: Zelenszkij elnök azt mondja, hogy hiába a magyar vétó, hiába nem akarják a magyarok, az Európai Unió, Brüsszel meg fogja találni a módját annak, hogy a 90 milliárd eurós hadikölcsönt odaadják Ukrajnának.

Nos, Zelenszkij elnök úr téved, hiszen az Európai Unióban világos szabályok vannak, csak egyhangúság esetén adhatja oda Brüsszel ezt a 90 milliárd eurót Ukrajnának - közölte Szijjártó Péter, hangsúlyozva: "márpedig a mi álláspontunk világos, előbb az olaj, aztán a pénz". "Mindaddig, amíg Ukrajna olajbokád alatt tartja Magyarországot, addig semmifajta pénz Ukrajnába küldéséhez a szuverén nemzeti kormány nem fog hozzájárulni".

Hozzátette: Zelenszkij elnök előbb fejezze be ezt az ócska színjátékot, fejezze be a hazudozást, indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, adjanak garanciát, hogy soha többet nem helyeznek minket olajblokád alá, és akkor utána majd mehet a pénz Ukrajnába.

De Zelenszkij elnök úr, jegyezze meg, előbb az olaj, aztán a pénz - fogalmazott a miniszter.