Kiszámolták, hogy milyen jót tett a kormány a karácsonyi bevásárlókkal

A karácsonyi menü olyan nélkülözhetetlen alapanyagai tartoznak az intézkedés hatálya alá, mint a friss zöldségek – például burgonya, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, fejeskáposzta –, gyümölcsök – például alma, körte, szilva –, tejtermékek – például tehéntej, tehéntúró, trappista sajt –, valamint húsfélék, köztük a csirkecomb, a pulykamell, a sertéskaraj és a marha-fehérpecsenye.

Két olyan termék is van, ami jelenleg 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt

Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj. Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurt 319 forint helyett 133 forintra csökkent. Van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent. A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3.000-ről 1.745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés.

Az árréscsökkentés a kisgyermekes családok számára is érdemi támogatást nyújt: a bébiételek, sajtkrémek, kenhető sajtok, valamint a sertésmájasok és sertésmájkrémek is az intézkedés hatálya alá kerültek.

A kormány a karácsonyi időszak közeledtével 2026. február 28-ig meghosszabbította és december 1-jétől további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentés - írja az NGM.